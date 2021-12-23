Декарбонизация: власть не понимает главного

Украинская власть продолжает объяснять свое видение декарбонизации. Вице-премьер-министр Стефанишина недавно поделилась тем, как государство видит будущее партнерства между государством и бизнесом в сфере снижения выбросов СО2. Видение чиновницы, на мой взгляд, является довольно спорным и содержит больше вопросов, чем ответов.

По словам Стефанишиной, государство не будет просто субсидировать процесс декарбонизации. Вице-премьер считает, что собственные стратегии декарбонизации должны стать для промышленных предприятий ключом для привлечения финансирования. После того, как государство увидит стратегии компаний и сформирует видение декарбонизации каждого сектора экономики, будут приниматься решения о государственном финансировании.

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Для себя я понял слова чиновницы так: вы сначала подготовьте и передайте нам свои стратегии, потом мы подумаем и решим, как будем действовать в разрезе секторов и отраслей, а лишь потом мы можем поговорить о деньгах. Что здесь не так? Очень многое. Во-первых, с ног на голову перевернута роль государства в экономике. По правильному, оно должно создавать условия игры и заниматься регулированием экономической деятельности. В предлагаемом варианте все наоборот – государство планирует не лидировать, а подстроиться под ситуацию.

Во-вторых, государство не дает бизнесу четкого сигнала о том, что будет финансировать и софинансировать проекты по декарбонизации в промышленности. В прозвучавших из уст Стефанишиной расплывчатых формулировках бизнес может услышать нежелание власти брать на себя конкретную ответственность за финансовое участие в снижении выбросов парниковых газов. Вместо этого украинские чиновники акцентируют внимание на возможности привлечения средств ЕС и международных доноров.

Власть пытается рисовать перед промышленниками красивую картину возможностей. Здесь вам и 17 млрд евро, часть из которых может пойти на финансирование проектов в Украине в рамках Восточного партнерства. Правда чиновники тут же предупреждают, что деньги должны пройти большой путь до того, как будут привлечены для конкретной государственной или частной компании. При этом они забывают упомянуть, что направления финансирования уже определены и там нет декарбонизации украинской промышленности.

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Промышленникам также рассказывают о специальной платформе, которая работает в ЕС для привлечения средств на финансирование "зеленого" перехода Украины. В рамках этой платформы можно получить прямое финансирование от стран – членов ЕС, двусторонних и международных доноров. Все это, конечно, хорошо, но украинский бизнес ждет ответа на вопрос: когда и в каком объеме в Украине будет создан Государственный фонд декарбонизации, который будет наполняться за счет части поступлений от экологического налога? Какими будут инструменты государственной кредитной, грантовой и субсидиарной поддержки? Какие конкретно государственные инструменты финансирования декарбонизации планирует создать Кабмин и как они будут работать?

Бизнес хочет переходить от общего к частному, от слов к конкретике. Власть в ответ пытается "рисовать" красивые картины будущего и убеждать промышленников, что они сами "кузнецы своего счастья". Обе стороны должны в итоге добиться снижения выбросов СО2, но пока по-разному видят инструменты достижения этой цели. Думаю, что ситуацию можно улучшить, если власть начнет наконец слушать мнение бизнеса, а не придумывать далекие от реальности гипотетические конструкции.