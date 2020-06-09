Если сегодня не поддержать металлургов, к октябрю начнутся перебои с выплатой пенсий и доллар по 40 грн

Смотрю, как "слуги народа" пытаются преодолеть последствия карантина. Пока получается не очень, даже с точностью до наоборот. Не знаю, кто им советует, но если так пойдет дальше, к осени будем иметь социальное напряжение похлеще, чем сейчас в Штатах.

Что же происходит? Все очень просто. Нынешняя экономика Украины стоит на трех китах: сельском хозяйстве, горно-металлургическом комплексе (или ГМК) и … мигрантах. Все вместе они обеспечивают львиную долю всех валютных поступлений в страну. И если с с/х все более-менее хорошо, а мигранты резко снизили объемы валютных перечислений по причине карантина, то ГМК власть душит своими же руками.

Причем, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Принимая закон №466-IX, власть планировала ввести международные стандарты налогового контроля и наполнить бюджет. По факту, – "выстрелили себе в ногу". Законом повышена рента на железную руду в 1,5 раза с нынешних 8%. Это привело к росту себестоимости украинского металла, его стало еще труднее продавать. Со спросом на металлопродукцию в мире вообще все плохо: из-за карантина он упал, а развитые страны начали активно "закрывать" свои экономики. Получается, что вместо помощи власть "вбила гвоздь" в гроб украинского ГМК.

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Каждое действие, как известно, имеет последствия. Украинский горно-металлургический комплекс в год дает 12,8 млрд долл. США валютных поступлений и 24,5 млрд грн. или 12,5% всех поступлений в Пенсионный фонд в виде ЕСВ. Отрасль стремительно падает: по итогам апреля 2019 года обвал производства только в металлургии составил около 30%. Если власть продолжит "реформы" в том же духе, уже к октябрю в стране могут начаться перебои с выплатой пенсий, а доллар может подскочить до отметки 40 грн!

Почему так важно обратить внимание именно на проблемы ГМК? Потому что именно здесь власть еще может что-то исправить. В том же с/х многое зависит от погоды, а на валютные поступления от трудовых мигрантов повлиять вряд ли возможно. А вот отложить норму закона №466-IX о повышении ренты на железную руду можно и нужно прямо сейчас. До тех пор, пока украинская экономика не выйдет из кризиса.

Призываю депутатов большинства внести правки в закон в ближайшее время. Иначе трудно будет предсказать, как поведут себя обнищавшие и лишенные дохода люди. Впрочем, глядя на то, что сейчас происходит в США, выводы сделать не сложно.

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