В США прошли масштабные акции протеста против полицейского насилия: фото и видео

Демонстрации в целом проходили мирно, без массовых беспорядков и грабежей

В крупнейших городах и многих небольших населенных пунктах Соединенных Штатов в субботу, 6 июня, прошли многотысячные акции протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения.

По оценке телеканалов, которые вели трансляцию с мест событий, демонстрации в целом проходили мирно, без массовых беспорядков и грабежей, омрачивших первые выступления после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Власти продолжают отменять комендантский час в американских городах.

По оценке наблюдателей, наиболее крупные демонстрации в субботу прошли в столице страны, в Филадельфии (штат Пенсильвания), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Нью-Йорке. Тысячи демонстрантов с транспарантами прошли маршем по мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско, заполонили бульвары Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и знаменитый своими барами и ресторанами центр Нэшвилла (штат Теннесси). Общая атмосфера была жизнеутверждающей, во многом благодаря уличным музыкантам и профессиональным музыкальным группам, вышедшим морально поддержать участников акций, например, в Атланте (штат Джорджия).

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Выступления протеста докатились и до гольф-клуба "Дорал" в штате Флорида, принадлежащего группе компаний президента США Дональда Трампа.

Агентство Associated Press насчитало у ворот этого курорта около ста протестующих. Их количество, по оценкам СМИ, превышало 20 тыс. в Чикаго (штат Иллинойс) и в Нью-Йорке.

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Съемка с вертолетов позволила оценить масштаб демонстрации в Филадельфии, где сплошной поток митингующих растянулся от городского музея изящных искусств, где установлена статуя героя Сильвестра Сталлоне из фильма "Рокки", до здания ратуши в центре города. Участники акции выдвинули требование сократить ассигнования на нужды городского управления полиции по крайней мере на 10%. Мэр Джим Кенни и глава полиции Филадельфии Даниэль Аутло преклонили колено в знак солидарности и согласия с собравшимися.

Совсем иначе поступил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Градоначальник в субботу принял участие в одном из митингов и отказался по требованию его участников взять на себя твердое обязательство полностью расформировать полицию. Идея градоначальника о кардинальной реформе органов правопорядка не нашла отклика у собравшихся. Они криками "ступай домой, Джейкоб" заставили Фрея замолчать и ретироваться.

В субботу состоялось прощание с 46-летним Флойдом. Гроб с его телом был выставлен в одной из церквей города Рейфорд (штат Северная Каролина), расположенного в 20 милях от места рождения афроамериканца. От имени губернатора Северной Каролины Роя Купера семье Флойда был вручен американский флаг, который ранее развевался над куполом здания капитолия в столице штата – городе Роли. В этом здании до 1888 года располагались законодательное собрание, верховный суд и центральная библиотека Северной Каролины, а сейчас находится администрация губернатора.

Представители нескольких городов и штатов страны заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти Флойда.

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Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими.

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Довольно часто протесты перерастали беспорядки и открытые случаи мародерства и грабежа магазинов.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. По оценкам СМИ, были задержанные более 10 тысяч участников беспорядков.

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