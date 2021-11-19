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Дмитрий Шпенов

Как Украине выжить в мировой войне за лом?

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

19 ноября, 14:15
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Воевать на два фронта всегда плохо. Однако украинским металлургам выбирать не приходится. После того, как Еврокомиссия огласила о планах ограничить экспорт лома из ЕС в страны, не входящие в ОЭСР, стало ясно, что воевать за лом вскоре придется не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Проблема усугубляется тем, что пока не понятно, на какой стороне играет украинская власть, будет ли она защищать интересы отечественной промышленности.

В конце сентября металлурги обратились к власти с просьбой ввести временный мораторий на экспорт лома. Эту просьбу вроде бы услышали, Минэкономики разработало соответствующий проект постановления Кабмина. Но документ по непонятным причинам завис на стадии межведомственных согласований. Не исключено, что не без помощи экспортеров лома, которые всячески пытаются не допустить введения ограничений на экспорт этого сырья.

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Теперь в правительстве заговорили о повышении экспортной пошлины на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Инициатива хорошая, но ее нужно срочно принимать, пока отечественные меткомбинаты не остановились из-за нехватки металлолома. Пока же складывается довольно странная и опасная для металлургов ситуация: есть два проекта решения и нет самого решения. Это говорит о том, что чиновники в правительстве не понимают всей серьезности ситуации, в которую попала Украина.

Эксперты считают, что если инициатива ЕК вступит в законную силу, в мире начнется война за лом. В ответ на ограничения страны, не входящие в ОЭСР, начнут вводит жесткие ограничения на экспорт лома, стараясь таким образом обеспечить сырьем экономику. Среди таких стран – Китай, Индия и Россия, имеющие развитую металлургическую промышленность. Уже в 2022 году страны – производители металла, скорее всего, закроются друг от друга мораториями и новыми пошлинами.

Например, Россия уже объявила, что с 1 января будет повышать экспортную пошлину на лом с 70 до 100 евро/т. Причем данное решение было принято российскими властями еще до обнародования инициативы Еврокомиссии. Можно смело предположить, что, пытаясь защитить свою металлургическую отрасль, РФ пойдет на дальнейшее увеличение ставки экспортной пошлины.

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Украина, к сожалению, в ситуации с ломом оказалась в очень уязвимом положении.

Если правительство не введет жесткие ограничения на экспорт лома, наша страна окажется одной из немногих, кто не закрыл свой рынок. Остальные страны просто выгребут из нашей экономики весь лом без остатка. В результате мы просто потеряем национальную металлургию, а вместе с ней — шансы на успешное экономическое будущее. Первый сигнал опасности для Украины уже прозвучал: за 10 месяцев 2021 года из страны было вывезено 504 тыс. т лома, что в 24,5 раза больше, чем за весь 2020 г. Причем 90% украинского лома покупает Турция, один из наших главных конкурентов на мировом рынке металла. Турецкая власть обеспечила своих металлургов льготными кредитами и низкими ценами на энергоносители, что позволяет им закупать лом, невзирая на цены.

Спрос на лом падать, скорее всего, не будет. Это стало ясно после Глазго-2021, где страны договорились о неизменности курса на декарбонизацию и приложении дополнительных усилий для снижения парниковых выбросов. Сегодня лом является самым дешевым и простым инструментом декарбонизации: одна тонна лома позволяет снизить выбросы СО2 на 1,5 т, сэкономив при этом 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Поэтому страны будут бороться за обладание металлоломом, чтобы выполнить свои климатические обязательства. Остается надеяться, что наше правительство наконец закроет внутренний рынок лома, защитив тем самым металлургию и экономику в целом.

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