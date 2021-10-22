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Дмитрий Шпенов

Металлургия в шаге от остановки заводов

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

22 октября, 11:05
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Украинские металлурги входят в третью декаду октября с пустыми складами лома. Главного решения – введения временного моратория на экспорт этого сырья из Украины – отрасль так и не дождалась. После подготовки Минэкономики соответствующего проекта постановления окончательное решение зависло на уровне министерских согласований. Между тем в отрасли критическая ситуация, которая не терпит промедлений.

Запасы лома у металлургических заводов в начале сентября составляли около 130 тыс. тонн – это технологический минимум. С января 2021 года его запасы сократились на 220 тыс. т из-за усиленного экспорта. За восемь месяцев из Украины было вывезено 410 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Если отрасль перешагнет технологический минимум, начнутся остановки отдельных производств и даже заводов.

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Остановить экспорт полумерами не получится. Еще в начале года металлурги надеялись на экспортную пошлину в 58 евро/т. Однако ближе к июню стало ясно, что пошлина не сможет сдержать набирающий обороты экспорт лома. В условиях, когда мировые цены на лом достигли 500 долл./т, пошлина утратила свою актуальность. По прогнозам экспертов, если нынешние темпы экспорта лома сохранятся, до конца 2021-го ломозаготовители могут вывезти из страны до 1,5 млн тонн этого ценного сырья.

Честно говоря, мне не очень понятно промедление правительства с утверждением решения о временном моратории на экспорт лома. Это решение необходимо для украинской экономики по многим причинам. Согласно расчетам аналитиков, от экспорта указанного объема лома Украина получит максимум 2,5-3 млрд грн от уплаты экспортной пошлины. Но если весь этот лом переработать на отечественных меткомбинатах, бюджеты всех уровней получат около 85 млрд грн налогов и сборов. То есть переработка лома минимум в 28 раз (!) выгоднее его экспорта.

Призываю Кабмин ускорить введение моратория на экспорт лома до 2023 года. Остановка предприятий не нужна ни государству, ни бизнесу. В том и другом случае потери будут исчисляться миллиардами гривен. Зачем терять деньги, если можно их зарабатывать, сохраняя при этом рабочие места?

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