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Дмитрий Шпенов

Мининфраструктуры "минусует" 10 млрд долларов?

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

28 декабря, 17:46
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Думать о последствиях для бизнеса и экономики – это не про наших политиков и чиновников. В этом украинские налогоплательщики лишний раз убедились, когда власть вопреки протестам предпринимателей и замечаниям экспертов приняла законопроект №5600. Теперь за выполнение популистских обещаний президента и его команды придется заплатить всем. И это еще не последний сюрприз, который приготовили "слуги". Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Под благой личиной обновления вагонного парка чиновники пытаются протолкнуть коррупционную инициативу, реализация которой может "похоронить" украинский экспорт.

Эксперты подсчитали, что под списание согласно условиям, прописанным в проекте приказа МИУ, подпадает около 75 тыс. вагонов. В их числе – 63% всех полувагонов и 100% зерновозов. Первыми пользуются преимущественно предприятия ГМК, вторыми – АПК. Оба этих сектора суммарно обеспечивают сегодня 2/3 украинского экспорта. Таким образом, если приказ Мининфраструктуры вступит в силу, украинский экспорт практически остановится. По предварительным расчетам, минимальные убытки для национальной экономики составят более 2 млрд долл. в год. Данная сумма сопоставима с кредитом в 2,7 млрд долл., который украинская власть полтора года выпрашивала у МВФ.

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Зачем, скажете вы, МИУ проталкивает заведомо убыточную инициативу. Убыточную для экономики – это да, но не убыточную для чиновников. Нетрудно догадаться, что за желанием одновременно списать 75 тыс. вагонов стоят интересы вагоностроительных лоббистов. Цена вопроса – 107 млрд грн, именно столько денег понадобится, чтобы построить заново такое же количество грузовых вагонов. Из этих средств 50 млрд грн приходится на "Укрзализныцю", которая никак не может вылезти из долговой кабалы и постоянно генерирует убытки. Но лоббисты упустили одну немаловажную деталь: на производство новых вагонов при 100%-й загрузке мощностей всех вагоностроительных заводов понадобиться не менее пяти лет. За это время Украина почти полностью потеряет национальный экспорт и 10 млрд долл.

Очевидно, что начинать модернизацию украинской железной дороги с обновления вагонного парка – не лучшая идея. Эксперты считают, что более важным направлением для инвестиций является улучшение безопасности путей. По данным "Укртрансбезопасности", только за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 79 ж/д аварий и одна катастрофа, что на 43% больше, чем в 2020 году. Статистика показывает, что почти 90% аварий случаются из-за плохого качества полотна, а не из-за неисправности вагонов.

Что касается последних, то важно их техническое состояние, а не возраст. Такой подход к управлению вагонным парком успешно применяется в ЕС. Еще одним перспективным направлением инвестиций является модернизация и производство локомотивов. Сегодня износ электровозов в Украине составляет 94%, тепловозов – 98%. Без локомотивов даже технически исправные вагоны не поедут. МИУ стоит отозвать проект приказа об ограничении срока эксплуатации вагонов и подумать над более актуальными направлениями для инвестиций бюджетных средств.

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