Правительство вмешивается в рыночные процессы

Кабинет министров ввел госрегулирование цен на ряд социально значимых продуктов питания. В список попали: гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5% в пленке, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, тушка куриная, масло жирностью 72,5%.

На эти продукты питания будет ограничена торговая надбавка – 10% от оптово-отпускной цены. Действовать она будет на период карантина, то есть до 31 марта. Причиной вмешательства правительства в рыночные процессы стало стремительное повышение стоимости продуктов. Некоторые позиции за год выросли на 40% и более: яйца – на 47%, подсолнечное масло – на 57%, сахар – на 61%.

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Правительство также ограничило наценку на хлеб, батон и топливо. Был утвержден список предприятий, производящих социально значимые продуктовые товары, которые смогут получать газ внутренней добычи с ограниченной наценкой 25%. Газодобывающие компании обязаны реализовать на бирже 20% добываемого газа для удовлетворения потребностей социальной сферы. Правительство также будет ежедневно мониторить цены на 30 товаров, среди которых овощи, крупы, мясо, масло, молочные, хлебобулочные изделия, ряд лекарств, топливо.

Кроме того, рассматривается внедрение "продуктовых чеков" по ​​примеру США.

Государственное вмешательство в рыночные процессы негативно влияет на конкуренцию и уменьшает стимулы для развития бизнеса. Вспомним Венесуэлу, где популистское ограничение цен привело к исчезновению товаров с полок магазинов, безумной инфляции, падению экономики и существенному обнищанию населения.

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К тому же меры, введенные правительством, по своей сути дискриминационные. Производителям, то есть крупным агрохолдингам, предоставлена скидка на газ, а торговым сетям – ограниченная торговая наценка. Агрохолдинги и так регулярно получают дотации из госбюджета, но их продукция дорожает. Возможно, первопричина проблемы кроется в других процессах – повышении мировых цен на продовольствие, монополизации в Украине производства продуктов крупными агрохолдингами, ограничениях на импорт по наиболее востребованным продуктам.

Считаю, что следует просмотреть подходы. Предоставление дотаций крупным агрохолдингам неэффективно – цены на продукты остаются высокими. Уж лучше направить эту поддержку на увеличение субсидий населению на покупку этих продуктов. Потому что основная для нас проблема – не в высокой стоимости продуктов питания, энергоресурсов или услуг, а в низком уровне доходов граждан. Как говорил Рокфеллер – не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. Поэтому власти следует сосредоточиться исключительно на повышении уровня доходов людей и создании возможностей для этого.