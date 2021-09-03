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Дмитрий Шпенов

Тарифы на транспорте должен устанавливать независимый регулятор

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

3 сентября, 16:04
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Украинский бизнес недоволен тем, как устанавливаются тарифы на транспорте. Структура транспортных тарифов непрозрачна, зачастую министерства и государственные монополии необоснованно повышают тарифы без консультаций с грузоперевозчиками. Такую ситуацию можно наблюдать в морских портах, где монопольно работает Администрация морских портов, и в сфере воздушного транспорта ("Украэрорух"). Но самые большие проблемы с тарифами накопились на железной дороге, которая сегодня перевозит около 80% всех грузов.

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Здесь монопольное положение занимает "Укрзализныця". На сегодняшний день компания превратилась в самую большую корпоративную дыру для государства. Деньги налогоплательщиков, попадая в руки топ-менеджмента УЗ и многочисленной армии коррупционеров, исчезают бесследно. Государству остаются лишь убытки и огромные долги. Например, в 2020 году ж/д монополист установил новый антирекорд, получив почти 12 млрд грн убытков. Согласно расчетам временной следственной комиссии, которая изучила состояние дел в УЗ, ежегодные убытки от коррупции в компании составляют не менее 8 млрд грн.

Бизнес и эксперты уже несколько лет говорят о необходимости реформирования "Укрзализныци". Это единственный путь улучшить финансовое положение компании и преодолеть тотальную коррупцию. Вместо реформы власть упорно пытается вливать в убыточную и неэффективную УЗ новые миллиарды гривен. Происходит это путем повышения тарифов на грузовые перевозки. Так, в 2016-2017 годах тарифы были повышены на 15%, в 2018-м – еще на 8%, в 2019-м – на 14,2%. При этом план капитальных инвестиций УЗ удавалось выполнить максимум на 68%.

В этом году Министерство инфраструктуры, несмотря на протесты грузоперевозчиков, в очередной раз повысило тарифы. До 1 января 2022 года они должны будут вырасти суммарно на 30%. По прогнозу МИУ, эта мера принесет в бюджет УЗ в 2021 году дополнительно 2 млрд грн, а в 2022 – 10 млрд грн. Могу с уверенностью сказать, что очередная финансовая инъекция не поможет стабилизировать бюджет монополиста. Коррупция и бесхозяйственность сведут на нет пользу от дополнительных 12 млрд грн, и уже в 2023 году вновь встанет вопрос о повышении тарифов.

Впрочем, одной реформы "Укрзализныци" будет мало, чтобы решить накопившиеся проблемы в ж/д отрасли. На мой взгляд, мы должны перенять опыт ЕС и создать независимый регулятор, который будет устанавливать и регулировать тарифы на транспорте. Таким образом тарифный вопрос будет вынесен за пределы влияния Мининфраструктуры и УЗ. В парламенте зарегистрирован законопроект №3297 о создании Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспорте. Принятие этого законопроекта позволит сделать тарифообразование прозрачным и понятным для бизнеса.

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