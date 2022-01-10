"Укрзализныця": поворот не туда

Руководство Мининфрастуктуры продвигает не те реформы, которые нужны железной дороге. Несмотря на негодование бизнеса чиновники продолжают настаивать на необходимости реализации проекта приказа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов. Эксперты подсчитали, что реализация данного документа приведет к одномоментному списанию порядка 75 тыс. вагонов. Это приведет к полному параличу перевозок экспортных грузов по железной дороге, из-за чего годовые убытки украинской экономики составят не менее 2 млрд долл.

На мой взгляд, наиболее вероятной причиной настойчивости МИУ является влияние лоббистов вагоностроительных заводов, которые хотят таким образом обеспечить себя контрактами на строительство новых вагонов как минимум на 50 млрд грн. Но эта идея глубоко утопична: таких денег нет ни в госбюджете, ни у УЗ, а на строительство такого количества вагонов уйдет минимум 5 лет. За это время экспортеры просто разорятся и закроют предприятия.

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Уверен, руководству МИУ и УЗ стоит обратить внимание на другие, более важные проблемы. Например, на износ локомотивов. Сегодня тепловозы "Укрзализныци" изношены на 98%, электровозы на 94%. Эту ситуацию нужно срочно решать, так как без локомотивов даже новые вагоны сами не поедут. Кроме того, остро стоит проблема ремонта и модернизации ж/д путей. В 2020-2021 годах годовые объемы капитального ремонта путей были выполнены менее чем на 1% от потребности.

Сегодня ремонта требуют 7 тыс. км железнодорожных путей, но в панах УЗ на 2022 год – отремонтировать всего 230. В 2021 году отремонтировали лишь 48 км. По сути реальные ремонтные работы подменяются подсыпкой щебня. Добавьте сюда еще катастрофическое состояние систем автоматического управления движением, которые не обновлялись 20-25 лет, и вы получите неприглядную картину разрухи инфраструктуры УЗ.

Из-за ухудшения технического состояния путей "Укрзализныця" с каждым годов вводит все больше режимов ограничения скорости поездов на отдельных участках. Протяженность таких участков за 2015-2020 годы увеличилась в три раза. Это приводит к увеличению сроков доставки грузов. Для бизнеса это означает убытки, для государства – потерю налоговых и валютных поступлений.

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От идеи ограничения сроков эксплуатации вагонов, на мой взгляд, необходимо отказаться. Инвестиции в первую очередь следует направить на модернизацию и строительство новых локомотивов, а также на капитальный ремонт ж/д инфраструктуры.