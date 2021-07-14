Українська
$ 27,32
32,37

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

Запрет экспорта лома защитит украинскую промышленность

14 июля 2021 13:49

С января по май 2021 года экспорт лома из Украины увеличился почти в 9 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из страны было вывезено 143 тыс. т металлургического сырья, и это с учетом пошлины в 58 евро/т. Если ломозаготовители продолжат вывозить лом в том же темпе, то украинская промышленность уже к концу года может столкнуться с острой нехваткой сырья. Прогнозируемый дефицит может превысить 0,5 млн тонн.

Реклама

Если это произойдет, металлургическим комбинатам придется сокращать производство и работников. По оценке экспертов, дефицит лома может стоить, украинской экономике 0,4% ВВП и потери 25 тыс. рабочих мест. Производство промышленной продукции снизится на 5,6%, производство стали – на 9,5%. Общий объем валютных поступлений уменьшится на 1,4 млрд грн.

По производственной цепочке кризис отразится на смежных отраслях. Прогнозируемое падение объемов производства в металлоперерабатывающей и машиностроительной отраслях составит 3,8%. Очевидно, что решение продлить пошлину на экспорт лома не сработало. Во всем мире акценты смещаются в сторону установления запрета на экспорт этого сырья, которое в условиях нарастающей декарбонизации стало стратегически важным для всех стран.

Подогревают ситуацию и постоянно растущие цены на лом. За год средняя мировая цена на него выросла почти вдвое — до 468 долл./т. Это наивысший показатель за последнее десятилетие. Вот почему ломозаготовителям выгодно поставлять лом на внешние рынки даже с уплатой пошлины в 58 евро/т. В этих условиях экспортеры лома начали экспортировать больше, чем в 2014-2015 гг, когда пошлины вообще не было.

Не пропусти!
В тренде
Скандал из-за посылки. Нардеп обвинил "Укрпочту" в краже, Смелянский говорит – сами ошиблись
Письмо Гончаренко (слева) и инструкция от Смелянского (справа)

Чтобы не допустить кризиса в отечественной металлургии, который может перерасти в общий экономический кризис, правительство должно принять решительные меры по защите этой стратегически важной отрасли. Выходом из ситуации может стать введение временного запрета на экспорт лома. Такие планы обсуждают сегодня власти ЕС и стран ЕАЭС.

Реклама

Важно отметить, что временный мораторий на экспорт лома поможет украинским промышленникам в достижении целей экомодернизации производства. Использование лома позволяет сократить выбросы СО2 в металлургии на 60%, сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля на каждой тонне лома. Если не ввести временный запрет на экспорт лома, то Украина будет "спонсировать" декарбонизацию в других странах, теряя при этом рабочие места, налоговые и валютные поступления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Почему появляется ячмень на глазу и как его быстро вылечить
Почему появляется ячмень на глазу и как его быстро вылечитьЗдорово
Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату
Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплатуЭкономика
"Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов: в ситуации разбираютсяЭкономика
Украину зальют мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)
Украину зальют мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)Украина
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
Малиновое варенье на зиму: ТОП-5 рецептов
Малиновое варенье на зиму: ТОП-5 рецептовВкусно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять