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Римма Филь

14 дней мира. 14 дней счастья

мнение
27 июня, 09:20

Ваня помнит этот день в деталях. Он был в садике, в Донецке, когда начался обстрел. 

"Помню, как воспитательница всех сразу пыталась обнять. А я с краю был, руки у нее не такие уж длинные, поэтому не всех успела обнять. Некоторые плакали", – говорит серьезно мальчик. После пережитого семья переехала в Краматорск, а мальчика все еще мучают кошмары. 

Ваня – один из 156 детей, которые отдыхали и оздоравливались в санаторно-курортном центре "Перлина Донеччини" в рамках первой смены проекта "Мирное лето – детям Донбасса" 2019 года. В этом году проект проходит в три смены, психологическую и физическую реабилитацию получат 500 детей. Это школьники 8–14 лет, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы. Всего с начала старта проекта в 2015 году его участниками стали более 4000 ребят.

Все это время его главная задача остается неизменной – излечить души детей, ставших свидетелями вооруженного конфликта. 

Дети приезжают тяжелые, со сложными и затяжными психологическими травмами.  Постоянное чувство тревоги и бессилия, потеря веры в будущее, а также различные психосоматические заболевания. Например, обостряются хронические заболевания или появляются новые. 

Для того чтобы помочь ребятам справиться с этой проблемой, работает команда профессиональных психологов. Они учат мальчиков и девочек бороться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, арт-терапии и мастер-классов. Чем заниматься – каждый решает сам: резьба по камню, выжигание или глинотерапия. А еще в программе интересные квесты, вкусная еда, рисование, литературный кружок.

Среди тех, кто приехал на вторую смену, 11-летняя Варя Кравчина из Авдеевки. Для девочки это уже второе мирное лето, организованное Фондом. Особенно болезненные воспоминания связаны с 24 августа 2014 года.

"Был праздник – и вдруг во дворе начали падать снаряды. Незадолго до этого дедушка-сосед угостил меня конфетой, поздравил с Днем Независимости Украины. А через час он погиб. Тогда же видела и других соседей ранеными или убитыми", – рассказала девочка.

Дни, проведенные в подвале, где Варя с мамой прятались от обстрелов, привели к тому, что ребенок подвержен страхам и кошмарам, которые все не уходят. На занятиях арт-терапией в лагере девочка сделала первые шаги для преодоления страхов.

Десять ребят из отдыхающих во второй смене принимают участие в съемках документального видеопроекта "14 дней счастья" Фонда. Ролики публикуются ежедневно на странице и в сторис Фонда в Instagram.

Как же хочется, чтобы мирное лето этих ребят было не временным, а постоянным.

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Тег Донбасс, Римма Филь, фонд Рината Ахметова
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