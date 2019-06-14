"Снова радуются жизни": первая смена проекта "Мирное лето – детям Донбасса" завершена

Уже сегодня в санаторий "Перлина Донеччини" заедут новые участники проекта

Фото: fdu.org.ua

В четверг в Святогорске состоялась церемония закрытия первой смены пятого сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. 156 мальчишек и девчонок, живущих по обе стороны линии соприкосновения, не скрывая слез, прощались друг с другом и оздоровительным центром "Перлина Донеччини".

"Я нашла здесь много друзей. Когда приехала, немножко стеснялась, а потом увидела, какие ребята все классные. Мне будет очень не хватать их", – сказала Катя Верещагина из Константиновки.

Девочка долго перечисляет, что ей понравилось в лагере:

"Были интересные квесты, вкусная еда, нас учили рисовать, писать рассказы".

Особенно отмечает ребенок работу психологов Фонда, которые научили ребят бороться со своими страхами, стрессами и тревогами, появившимися вследствие вооруженного конфликта.

Никита Новгородский из Горловки за две недели в лагере стал увереннее в себе, раскрылся, чаще улыбается и больше доверяет людям. Хотя приехал на отдых в состоянии постоянной тревоги.

"У меня это началось несколько лет назад. Я шел из школы с другом, и мы попали под обстрел. Вокруг все взрывалось, мы успели спрятаться в подъезде. Было очень страшно. Сейчас мне намного лучше, мне очень помог проект "Мирное лето – детям Донбасса". Спасибо Ринату Ахметову за эту поддержку", – сказал мальчик.

Психологи Фонда фиксируют улучшение психологического состояния у всех ребят:

"Они снова радуются жизни, это лучший показатель".

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" проходит уже пятый год. За это время Фонд помог отдохнуть и оздоровиться 4000 детей. В этом году число участников проекта вырастет на 500 человек. Уже сегодня в санаторий "Перлина Донеччини" заедут новые участники проекта.

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