"Снова радуются жизни": первая смена проекта "Мирное лето – детям Донбасса" завершена
Уже сегодня в санаторий "Перлина Донеччини" заедут новые участники проекта
В четверг в Святогорске состоялась церемония закрытия первой смены пятого сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. 156 мальчишек и девчонок, живущих по обе стороны линии соприкосновения, не скрывая слез, прощались друг с другом и оздоровительным центром "Перлина Донеччини".
"Я нашла здесь много друзей. Когда приехала, немножко стеснялась, а потом увидела, какие ребята все классные. Мне будет очень не хватать их", – сказала Катя Верещагина из Константиновки.
Девочка долго перечисляет, что ей понравилось в лагере:
"Были интересные квесты, вкусная еда, нас учили рисовать, писать рассказы".
Особенно отмечает ребенок работу психологов Фонда, которые научили ребят бороться со своими страхами, стрессами и тревогами, появившимися вследствие вооруженного конфликта.
Никита Новгородский из Горловки за две недели в лагере стал увереннее в себе, раскрылся, чаще улыбается и больше доверяет людям. Хотя приехал на отдых в состоянии постоянной тревоги.
"У меня это началось несколько лет назад. Я шел из школы с другом, и мы попали под обстрел. Вокруг все взрывалось, мы успели спрятаться в подъезде. Было очень страшно. Сейчас мне намного лучше, мне очень помог проект "Мирное лето – детям Донбасса". Спасибо Ринату Ахметову за эту поддержку", – сказал мальчик.
Психологи Фонда фиксируют улучшение психологического состояния у всех ребят:
"Они снова радуются жизни, это лучший показатель".
Проект "Мирное лето – детям Донбасса" проходит уже пятый год. За это время Фонд помог отдохнуть и оздоровиться 4000 детей. В этом году число участников проекта вырастет на 500 человек. Уже сегодня в санаторий "Перлина Донеччини" заедут новые участники проекта.
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