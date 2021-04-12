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Гарри Каспаров

13-й чемпион мира по шахматам, политический деятель.

Путина нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание СМИ от Навального

12 апреля, 11:12

При обсуждении готовящейся российской провокации на Донбассе загадывать что-то бессмысленно, потому что все происходит в голове одного человека. Мы же понимаем, что все решает российский диктатор. Как он решит, сказать сложно, потому что любая военная авантюра для диктатора – это риски и возможность потенциального поражения.

Здесь на кону много факторов и не исключено, что решающим может оказаться желание Путина отвлечь внимание от Навального – просто начать войну ради того, чтобы тема Навального ушла с первых полос газет.

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Я давал недавно интервью CNN и высказал эту мысль, а человек на том конце провода начал говорить: "Нет, ну такого же не может быть. Не могут начать войну". Ответ: могут. Потому что с точки зрения Путина всё это факторы, угрожающие его власти или укрепляющие её. И при отсутствии аллергии на кровь и когда там уже такие жертвы, которые понесла Россия и окружающие нас государства, даже далекие, как Сирия, от агрессивных преступных действий путинского режима, там уже счет на числительные идет. Поэтому, как говорится, тысяча туда, 10 тысяч сюда… Путина это не интересует.

Но и кроме того, Путин должен сейчас взвешивать возможную международную реакцию и здесь тоже поступают противоречивые сигналы.

С одной стороны, явное ужесточение американской позиции, это, конечно, не трамповская администрация. И, судя по всему, администрация Байдена может перейти от слов к делу. По крайней мере, уже зафиксированы шаги администрации, направленные на оказание прямой военной помощи Украине. И потенциально могут быть действия уже и политического, и финансового характера. Это с одной стороны. А с другой стороны, глядя на Европу – мы опять видим Францию и Германию, которые призывают к "деэскалации напряжения".

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В этой ситуации делать какой-то прогноз довольно сложно.

На мой взгляд, вероятность развязывания нового витка кровавого конфликта сегодня как минимум 50/50.

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Внутренняя ситуация диктует Путину необходимость сделать что-либо великое, продемонстрировать еще раз собственную незаменимость и неуязвимость. Но тем не менее все равно мы знаем, что как истинный гэбэшник Путин будет взвешивать разные факторы. И какие окажутся для него весомыми в данный момент, в момент принятия решения, сейчас сказать трудно.

Отсюда

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Россия Владимир Путин война на Донбассе Алексей Навальный
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