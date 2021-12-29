"Укрзализныце" нужно срочно взяться за инфраструктуру

Украинская железная дорога стремительно приходит в негодность. Это вызывает рост аварийности и снижение пропускной способности для перевозки грузов. Последнее оборачивается убытками для бизнеса и значительно ограничивает возможности экспортеров, которые 80% всех грузов сегодня перевозят по железной дороге. Происходит все это потому, что руководство "Укрзализныци" не может понять одну простую вещь: средства в первую очередь необходимо вкладывать не в вагоны, а в ремонт и реконструкцию ж/д полотна. Потому что по неисправным путям не смогут ездить даже самые современные локомотивы и вагоны.

Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта.

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Руководство УЗ прекрасно знает эту статистику, но не спешит исправлять ситуацию. За указанный период годовой объем ремонта путей уменьшился в 5,6 раза. В 2020 году было отремонтировано всего 47,8 км! С капремонтами ситуация еще хуже: за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км ж/д путей, что составляет 0,3% (!) от потребности.

Интересный факт: в 2020-2021 годах руководство УЗ при составлении годовых планов включало в них капитальный ремонт путей менее чем на 1% от потребности. Но даже этот мизерный показатель по итогу не был выполнен.

Аналогичная ситуация сложилась с реконструкцией. За последние три года ее объем уменьшился в 2,5 раза. За 6 месяцев 2021 года в Украине реконструировано всего 119 км пути, что составляет 4% от потребности. Годовые планы УЗ по проведению реконструкции путей покрывают в лучшем случае 16% от потребности, да и те хронически не выполняются.

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Халатное отношение руководства УЗ к проблеме ремонта и реконструкции путей в конечном счете приводит к росту аварийности. Только за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 79 ж/д аварий и одна катастрофа, что на 43% больше, чем в 2020 году.

Приведенные факты наглядно показывают: проблема, которую необходимо неотложно решить – это улучшение качество ж/д путей. Из-за их плохого технического состояния УЗ вводит режимы ограничения скорости поездов на отдельных участках, что приводит к росту количества аварий и уменьшению скорости доставки грузов. С 2015-го по 2020-й общая протяженность участков с ограничением скорости увеличилась с 300 до 850 км.

Считаю, что руководству УЗ следует прислушаться к мнению экспертов: если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала. В итоге пострадает не только транспортная отрасль, но и весь украинский бизнес, который столкнется с серьезными логистическими проблемами.