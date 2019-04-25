Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Что нам готовит северный сосед

Президентские выборы остались позади. Фамилия шестого президента – Зеленский. Победа с перевесом в 50% не имеет аналогов не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Так побеждают диктаторы, но не новички в демократической стране, весь ресурс которых – креативная команда единомышленников и телевизионный образ "Слуги народа". Без сомнения, политтехнологи еще будут изучать "феномен Зеленского". За поребриком этот процесс уже начался.

Пока сторонники Петра Порошенко негодуют, ссорятся, плачут и прощаются, а молодая "команда Зе" пытается понять, с чего начать президентствовать, в России лучшие умы уже приступили к тщательному анализу обновленной Украины. Буквально на следующий день после "наших" выборов у "них" появилось сразу с десяток публикаций, в которых известные политологи всех мастей и степени приближенности к Кремлю попытались дать ответ на вопрос – кто такой мистер Зеленский, в чем причины поражения Порошенко и победы "Зе", какой должна быть политика России в этой ситуации, и чего можно ожидать от неопытного, но креативного президента номер 6. Судя по всему, нам снова удалось их удивить. Любопытно, что в якобы либеральном Московском центре Карнеги серия публикаций на заданную тему вышла под рубрикой "Борьба за Украину", а в статье Владислава Иноземцева, опубликованной на сайте РСМД, делается вывод, что "если Москва хочет действительно попытаться "вернуть" Украину в очередной раз, то тут не обойтись предложениями дешевого газа или отказа от новых антиукраинских санкций – необходим целый внешнеполитический курс, которого пока нет". То есть, целостного долговременного курса по отношению к России нет у нас, а курса по отношению к Украине нет у них. Что же, энтропии положено возрастать.

"Украина повсюду" – такими словами начинается одна из статей Московского центра Карнеги, в которой анализируется "театральная" часть второго тура. Больше всего автора озадачил тот факт, что у нас "шут баллотируется в короли". И это его пугает. Обращение Зеленского к постсоветским странам "посмотрите на нас – все возможно" было услышано. Надо думать, вслед за интернетом в России запретят КВН. Вообще, московские "либералы" уделили непропорционально много времени и места именно технологиям "команды Зе", анализу сценария сериала "Слуга народа", аналогиям с актерами кино, ставшими политиками и прочим захватывающим историям. Среди более взвешенных мыслей – вывод о том, что "украинское общество устало от войны, но к радикальным уступками явно не готово". "Перед Зеленским остро стоит вопрос кадров, – сокрушаются в Москве, – презентованная им перед выборами команда – скорее декларация о намерениях, стремление показать волю к обновлению. … Зеленский долго хранил молчание в отношении ключевых назначений, чтобы не позволить Порошенко перекупить его людей". Любопытная интерпретация, не правда ли?

Совершенно другой тональностью отличаются материалы ведущих экспертов Российского совета по международным делам (РСМД). Главная тема – что делать с Украиной. Сценариев множество. Один из них, к примеру, исходит из того, что по-настоящему, большому счету интерес России к Украине уже исчерпан. Энергетика, промышленная кооперация, оборонно-промышленный комплекс, Черноморский флот, интеграционные объединения – все это уже в прошлом. В Украине остался только один ресурс – люди. "На Украине, – пишут за поребриком, – по-прежнему проживают миллионы лояльных к России граждан, тот самый единый народ. Автор предлагает всеми силами форсировать в отношении Украины "стратегию пылесоса" – максимально упростить, довести почти до автоматической выдачу российского гражданства (Путин уже подписал закон об упрощении выдачи гражданства для жителей ОРДЛО – ред.) при условии переезда на постоянное место жительства в Россию. … запустив же "пылесос", всякие другие отношения с Украиной нужно свести к минимуму – по крайней мере, до тех пор, пока украинские элиты сами не дозреют до их восстановления". Оказывается, в борьбу за украинцев вступил Евросоюз, в частности, Польша, и поэтому России нужно спешить. Вот так: они видят себя пылесосом, а украинцев – пылью, которую нужно просто собрать.

Бывший министр иностранных дел России Иванов смотрит на проблему несколько шире. По его мнению (с которым трудно не согласиться), вся архитектура европейской безопасности, трансатлантические связи РФ и вообще диалог с Западом зависят сегодня от Украины, поэтому нормандский формат должен быть расширен за счет представителей США и Евросоюза. Встречаться нужно срочно и, используя имеющийся, по его словам, опыт диалога России и ЕС в критических ситуациях, перезапустить процесс. Далее – внимание, цитата: "на заседании можно было бы заслушать президента Украины о первоочередных шагах руководства страны по преодолению социально-экономического кризиса и определить те области, где международная помощь особенно востребована". По мнению Иванова, "расширение формата нормандской группы и налаживание в ее рамках конструктивной работы по украинскому кризису могло бы иметь и более далеко идущие последствия. В частности, можно было бы со временем подумать о расширении повестки дня заседаний – включать в нее и другие вопросы европейской безопасности". Вот так – ни больше, ни меньше, сначала заслушать отчет президента Украины, быстренько решить наши проблемы и приступить к более масштабным задачам. Россия, Франция, Германия, США и ЕС – это сила. Украина – просто эпизод.

Не менее фундаментальные выводы из украинских выборов сделали и другие эксперты РСМД. Поражение Порошенко произошло в том числе и потому, что тот не хотел налаживать диалог с Москвой, а для Зеленского это должно стать первоочередной задачей. При этом признают, что Россия за 25 лет не смогла предложить Украине никакого разумного "гравитационного" проекта, внятной идеи совместного развития. Даже пресловутый "русский мир" появился как бы внезапно, от безысходности. А вот Евросоюз вовремя предложил ассоциацию и свободную торговлю, и проявил нужную динамику и готовность к компромиссу. Однако теперь интерес и "драйв" ЕС по отношению к Украине исчерпан, им более тесное сближение не нужно и не интересно, и это открывает шанс для России. Однако "украинское общество, в том числе его русскоговорящая часть, – за сохранение и укрепление собственного государства, но не на откровенно антирусских основах. Это – нелинейная ситуация, которая требует от Москвы тонкой продуманной политики". А вот "перед Украиной открывается (может быть впервые за все годы независимости) шанс на собственную стратегию развития". С этой точки зрения "избрание Зеленского – логическое продолжение Майдана, если считать таковым массовое избавление от иллюзий". Что же, собственную стратегию действительно иметь было бы не лишним.

Оставим на совести авторов этих идей степень понимания социально-политических процессов в Украине. Ясно одно: Россия сосредотачивается. Там до конца не осознают происходящего в Украине и все еще рассматривают нашу ситуацию через свою, "московскую призму". Но то, что можно ожидать от Москвы, уже более-менее понятно. Скучно не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram