Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Национальный эгоизм как стратегия

Национальный эгоизм как стратегия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/045/0aa/5c60450aa61aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/045/0aa/5c60450aa61aa.jpg 2019-02-11T08:26:00+02:00 Сергей Корсунский

Пугать Германию Россией, как показала практика, оказалось делом безнадежным. Триста лет междинастических браков дома Романовых с представителями немецкой аристократии не прошли даром. Возможно не все знают, но все настолько серьезно, что авторитетные источники по европейской генеалогии называют династию русских правителей начиная с Петра III не "Романовы", а "Гольштейн-Готторп-Романовы". Вот только кто бы мог подумать, что и в наши дни, в условиях пусть и уходящего в прошлое, но все еще либерального мирового порядка, после двух мировых войн с участием Германии и России по разные стороны баррикад, после двух захватнических войн, развязанных Россией в Европе только за последние 10 лет, в Берлине вновь предпочтут поверить в добрые и светлые намерения Москвы. Национальный эгоизм победил. Германия, вслед за США и Россией, тоже решила снова стать великой и сумела добиться поддержки ЕС по вопросу о "Северном потоке-2". На прошлой неделе в Берлине заявили о достижении договоренности по поправкам в "Газовую директиву ЕС", непосредственно касающимся реализации этого проекта. "Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", – отметила по этому поводу канцлерин ФРГ. Крайне любопытно, что она упомянула именно о Франции, а не о Центрально-европейских членах ЕС во главе с Польшей, которые яростно сопротивлялись строительству упомянутого газопровода. Имеется очень мало сомнений, что "компромисс" с Польшей и странами Балтии выглядел бы несколько иначе, чем с Францией. То, что Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России является очень слабым утешением и всего лишь обязательным в данном случае реверансом в сторону США, которые угрожают ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве обходящей территорию Украины "трубы". На самом деле без преувеличения огромные прибыли, которые принесут Германии статус "хаба" объемом в 110 млрд. куб. метров газа, транзит и размещение трейдерских площадок на ее территории, сыграли свою решающую роль. Деньги снова победили ценности.

Позиция канцлерин вполне объяснима. Ангелина Меркель в одном из своих последних выступлений отметила, что в современном мире уровень экономического развития государства является не менее, если не более определяющим в мировых делах, чем военный потенциал. В то же время, в опубликованном накануне прошедшего Давоса отчете ВЭФ отмечается, что Германия за последние 10 лет сильно проиграла США и Китаю в наращивании экономической мощи – 1 трл. прироста Германии против 1,7 трл. Китая и 8,5 трл. США. При этом экспортный потенциал Китая примерно равен суммарному экспортному потенциалу США и Германии вместе взятыми, ну а по золотовалютным запасам Германия на фоне Китая даже не просматривается. При этом Берлин находится под прессингом Вашингтона по вопросу об увеличении финансирования на оборону (по иронии судьбы – против той же России), вынужден нести огромные затраты на прием беженцев и заботиться о благосостоянии собственных избирателей в условиях серьезного роста правых и популистских партий, поддерживаемых Москвой. Таким образом, все выглядит так, будто Трамп критикует Меркель за то, что Германия будет платить за газ России, от которой НАТО защищает ту же Германию, а Германия, в свою очередь, решила подзаработать на перепродаже российского газа все остальной Европе, чтобы платить за свою оборону против все той же России и тем самым обеспечивать спокойствие вечно недовольных высокими налогами бюргеров.

По мнению специалистов, согласованная Германией и Францией "Газовая директива" не будет блокировать "Северный поток – 2". Париж и Берлин договорились о том, что страна, на территории которой находится пункт приема газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил "Газовой директивы ЕС" и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия. Фактически, речь идет о том, что по отношению к "Северному потоку-2" все-таки будут применены некоторые требования Третьего энергопакета, однако какие и как – решать отныне предстоит не Еврокомиссии, а Германии. По словам Меркель, "природный газ будет играть (для Германии) все большую роль на протяжении нескольких десятилетий". "С одной стороны, мы будем продолжать получать природный газ из России, это совершенно ясно", – заявила канцлерин. "Но, конечно, мы также хотим диверсификации", – добавила она, отвергая обвинения в том, что Германия идет к большей зависимости от российского газа. "Именно поэтому мы собираемся получать сжиженный природный газ, возможно, даже из США и других источников". Увы, фрау Меркель лукавит. Сжиженный газ "из США и других источников" скорее всего не сможет выдержать ценовую конкуренцию с трубопроводным газом, особенно в условиях, когда ценообразование будет в руках "Газпрома". Это такое же лукавство, как обещание "настаивать" на продолжении транзита через Украину. Не успела радостная новость из Берлина о "согласовании директивы" достичь Москвы, как заместитель Лаврова товарищ Панкин в интервью "РИА Новости" заявил, что Европейский Союз не сможет заставить "Газпром" поставлять газ через Украину. "Если будут сопротивляться этому проекту, чтобы принудить Россию…качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридическом плане, то, конечно же, этот номер не пройдет", – цитируют СМИ российского дипломата. Тезисы из его заявления о "надежности" "Газпрома" как поставщика целесообразно опустить ввиду их очевидной несостоятельности.

Происходящая на наших глазах сдача интересов "восточных" членов ЕС их западными партнерами происходит в крайне неудачное время. Процессы, происходящие в Центральной Европе, свидетельствуют о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сторонники либеральной демократии. 45 000 долларов дохода на душу населения в Германии по сравнению с 14 000 в Польше, серьезный, от 20% до 30% отток молодой и перспективной рабочей силы с Востока на Запад, понимание того, что в ЕС все равны, но некоторые равнее, становится серьезной проблемой. Все чаще в странах ЦСЕ стали вспоминать, что для вступления в Евросоюз они были вынуждены принять десятки тысяч законов и регламентов, не вытекающих естественным образом из логики развития этих государств, но навязанных "общими правилами ЕС", изменить структуру экономики и пойти на другие не слишком популярные в свете последних событий шаги. Разумеется, никто не оспаривает преимущества членства в Евросоюзе, однако пример Британии, агрессия России, которую в ЦСЕ воспринимают значительно ближе к сердцу, чем среди "старейшин" ЕС, да и серьезнейший кризис элит на Западе, который ставится все очевиднее, совершенно обоснованно порождают беспокойство относительно общего европейского будущего. Простое подражание Западу больше не проходит, а надежды быть услышанными тают на глазах, как это и происходит с "Северным потоком-2".

В сложившейся ситуации Украина оказывается в наиболее уязвимом положении. Наши возможности влиять на решение Брюсселя и Вашингтона ограничены политической целесообразностью и вопросами безопасности, которые имеют лишь весьма относительный успех. В Германии не верят в военную агрессию России против крупнейшего потребителя ее энергоресурсов, превращающегося к тому же в лоббиста интересов РФ в США (по сообщениям СМИ, буквально на днях немецкие банки обратились к властям США с просьбой воздержаться от санкций против российского финансового сектора: пугают наступление всемирного кризиса). На уровне Еврокомиссии и Европарламента понимания серьезности ситуации больше, но и там ничего не могут поделать, если Германия и Франция решают договориться. С ВВП в 120 млрд. долларов и 2600 дол. на душу населения при среднем показателе в мире почти в 11 000 нашей стране крайне трудно претендовать на то, чтобы быть услышанной. То, что на протяжении пяти лет удавалось концентрировать внимание коллективного Запада на российской угрозе – огромная заслуга всех, кто имеет возможность влиять на внешнюю политику страны. То, что при этом все еще отсутствует стратегическое понимание того, как следует поменять тактику и стратегию в последующие пять лет – огромный недостаток. Нам ставится все труднее объяснять, почему страна с таким человеческим и технологическим потенциалом все эти годы не смогла обеспечить достойные темпы развития. Выборы, которые состоятся в этом году, дают шанс изменить ситуацию и подойти к 2024 году в значительно лучшей форме. Через пять лет нас ждут не только следующие выборы президента и парламента, но и том же году выборы президентов США и России, а также в Европарламент. Именно тогда станет понятно какими мы встретим мир, который построили Трамп, Си Цзиньпин, Путин и Меркель. Главное, чтобы темпы роста экономики превышали темпы роста количества желающих возглавить страну.

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