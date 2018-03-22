Российский газ становится токсичным

Зависимость Европы от российского газа растет, и с этим фактом невозможно не считаться. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 193,9 млрд куб. м. природного газа, что на 8% превышает предыдущий рекорд 2016 года. При этом крупнейшим клиентом "Газпрома" в ЕС остается Германия (53,4 млрд куб. м), а крупнейшими странами по темпам прироста закупок стали Турция (+4,24 млрд. куб. м) и Австрия (+40%). Эта страна за два года почти удвоила закупки российского газа. В пятерку крупнейших покупателей входит также Италия и Великобритания, и, в отличие от других клиентов российского монополиста, Великобритания сократила зависимость от РФ в 2017 году по сравнению с 2016 почти на 8%. В целом доля российского газа на европейском рынке составляет около 35%, а в Германии этот показатель достиг почти 60%.

Казалось бы, росту влияния всемогущего "Газпрома" и его верного слуги Герхарда Шредера в ЕС ничто помешать не сможет. Германия упорно проталкивает идею "Северного потока-2", Великобритания стала закупать сжиженный газ с новейшего LNG компании "Новатек", и даже американцы не погнушались российским газом, когда холод сковал Массачусетс. И вот грянуло "дело Скрипаля". Применение химического оружия на территории все еще страны ЕС и члена НАТО против граждан этой страны вызвало довольно резкую реакцию не только в Лондоне, но и в других европейских столицах. Меры политического характера, предпринятые в адрес Москвы, были демонстративными, хотя и не до конца последовательными, но они коснулись и "газовой" темы. Премьер министр Великобритании Тереза Мей заявила о необходимости "серьезно обсудить" с ЕС зависимость от российского газа (которая, кстати, все же не так критична для Британии, которая получает большую часть газа из Норвегии). Эксперты Соединенного Королевства уже активно заговорили о необходимости разработки энергетической стратегии, которая позволит британским потребителям, многие из которых на половину зависят от "Газпрома", отказаться от российского газа в принципе. В этом случае РФ потеряет рынок в 3 млрд. долларов, но не только.

Для тех, кто знаком со спецификой торговли газом, не является секретом, что одна из основных торговых площадок (так называемые "трейдеры") углеводородным сырьем находится в Лондоне. Одним из следствий конфликта между Британией и РФ в связи с отравлением Скрипаля и его дочери стало то, что "Газпром" принял решение перевести сотни трейдерских позиций из Лондона в Санкт-Петербург. Впрочем, подобное решение может означать не только желание насолить Лондону, но и реализацию плана Путина по репатриации российского капитала из-за границы в РФ с целью избежать санкций и возможных судебных исков против "Газпрома". Подобное решение найдет поддержку и внутри "широких слоев населения", поскольку может быть и наверняка будет интерпретировано в России, как "создание рабочих мест" в интересах национальной экономики. Речь идет о почти 1000 "британских" сотрудников внешнеторгового подразделения "Газпрома", которое насчитывает вдвое больше людей. Кроме Лондона "Газпром" имеет офисы в Париже, Сингапуре, Хьюстоне и несколько – в Германии. Санкции против РФ никак не коснулись их работы, что во много объясняет устойчивость экономики РФ, бюджет которой формируется в значительной части за счет продажи углеводородов. И все же, специалисты отмечают, что в случае реализации этих планов "Газпром" столкнется с серьезными трудностями, так как лондонские трейдеры были преимущественно профессионалами из стран ЕС, со знаниями и связями, позволявшими получать не только официальную, но и инсайдерскую информацию о рынке. Их санкт-петербургские коллеги будут, очевидно, лишены этих преимуществ.

Но если позиция Британии является понятной и объяснимой, то недавнее заявление Ангелы Меркель о желании Германии сократить зависимость от российского газа стало неожиданностью. Страна, которая активно лоббирует строительство "Северного потока-2" вдруг заговорила о необходимости строительства первого в истории страны терминала по приему сжиженного газа на побережье Северного моря. Эта идея была включена в новое коалиционного соглашение как один из шагов по диверсификации энергетической политики Германии. На рынке Германии доля "Газпрома" достигла 60% и, очевидно, этот факт стал одной из причин принятого решения. Промышленники Германии разработали 10-летний план по созданию мощностей для работы со сжиженным газом и уже в течение ближайших 4 лет в устье Эльбы появится первый немецкий LNG – терминал. Второй планируется построить в устье Эльбы.

По мнению аналитиков, эти терминалы станут важным дополнением к действующим терминалам Бельгии, Нидерландов, Франции, Польши и Литвы, которые реально влияют как на ценовую политику, так и на возможности закупок альтернативного газа. Ожидается, что потребление LNG в ЕС-28, которое сейчас находится на уровне 20 млн. тонн возрастет к 2025 году в три раза. Экономика LNG –проектов в Германии не до конца понятна, так как в случае запуска "Северного потока-2" дефицита газа не ожидается. Возможно, в этом случае решающим фактором все же стал принцип диверсификации, ныне применяемый в ЕС повсеместно. Так, на юге Европы, в Болгарии, объявили о начале реализации собственного проекта по созданию регионального хаба по торговле газом, поскольку с запуском "Турецкого потока" возможности поставок газа из РФ в Болгарию будут затруднены. Скорее всего, речь идет о газе из трансанатолийского проекта ТАНАП, который принесет азербайджанский газ в Европу и, в частности, на Балканы.

Разумеется, Россия активно противодействует планам европейских потребителей ослабить зависимость от "Газпрома" и обеспечить поставки необходимых объемов газа по приемлемым ценам. Для этого используются не только лоббисты и двусторонние контакты, но и такой инструмент, как Форум стран-экспортеров газа, который Россия уже десять лет как пытается превратить в "газовый ОПЕК". Идея его создания заключалась в том, чтобы страны-производители природного газа разделили между собой рынки и договорились о политике невмешательства, позволяя каждому устанавливать цены на приписанной территории бесконтрольно. Поскольку большинство мировой торговли газом осуществлялось по трубопроводам, для потребителей подобный сговор был бы крайне нежелателен. В коне концов идея "газового ОПЕК" была отложена в сторону, однако Форум продолжил свое существование.

Нынешний генеральный секретарь этого Форума Юрий Сентурин – представитель России – недавно выступил с хорошо известной контрпродуктивной идеей снова привязать цены на газ к ценам на нефть, как это уже было в прошлом. В современных условиях, когда благодаря развитию рынка сжиженного газа появилась возможность определять цены в системе спрос-предложение, возврат к "нефтяным" котировкам рассматривается как анахронизм. Тем не менее, Сентурин заявил о намерениях "продолжить работу" со странами – экспортерами с тем, чтобы убедить их изменить позицию. Одновременно, через различные исследовательские институты и ведущие СМИ нефтегазовой отрасли Россия пытается убедить общественное мнение, политиков и деловые круги в том, что без достижения "конструктивного" сотрудничества с Россией по энергетическим вопросам ЕС не сможет решить проблемы обеспечения экономики Еврозоны экологически чистым топливом. В частности, в аналитических материалах отмечается, что если в целом режим санкций привел к сокращению ВВП РФ на 3,91%, существенной девальвации рубля и крайнему ужесточению режима кредитования, то в области нефтегазовой промышленности санкции не только не остановили развитие, но, кажется, даже ускорили. Так, объемы добычи нефти непрерывно растут с 2008 года, а объемы экспорта газа вернулись после стагнации в 2014 и 2015 году к рекордным показателям в 2016-2017.

Любопытна позиция, к которой склоняют ЕС авторы "примирительных" публикаций, объясняющих относительную "безвредность" как обходных маршрутов для российского газа, так и энергетической политики РФ в целом. Брюсселю предлагается пойти на "большой компромисс" с Москвой, в рамках которого "Газпром" будет продолжать некие незначительные поставки газа через украинскую ГТС, однако и "Северный поток-2" и обе нитки "Турецкого потока" будут построены. Трудно идентифицировать "токсичность" этих идей, которые будут означать прямую капитуляцию Евросоюза перед РФ. Ведь в конечном итоге дело не только и не столько в украинской ГТС, а в том, что будет нарушена европейская солидарность (как минимум восемь стран ЕС выступают категорически против обходных маршрутов), произойдет тотальная перестройка рынка (изменятся финансово-экономические и технические условия поставок газа), а самое главное – возрастет и без того немалое политическое влияние Москвы в самом сердце ЕС.

Недавнее довольно странное решение Терезы Мей приостановить введение санкций против России, а также парад поздравлений Путину от европейских лидеров в связи избранием свидетельствуют о том, что токсичность российского газа ничуть не уменьшилась. Украине следует предпринимать решительные действия уже в ближайшее время. Как минимум – строительство интерконнектора с Польшей, как максимум – приоритет собственной добыче и энергосбережению. На сегодняшней карте Европы Украина единственная, которая не зависит от российского газа. Это лидерство дорого стоит, но его необходимо сохранить.