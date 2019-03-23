Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Время работы над ошибками

Время работы над ошибками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4db/388/5c94db388b655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4db/388/5c94db388b655.jpg 2019-03-23T09:37:00+02:00 Сергей Корсунский

Никогда феномен времени не проявляется так отчетливо, как во время выборов и в период финальной стадии борьбы за газотранспортную систему. Кандидатам в президенты (да и избирателям тоже) уже нестерпимо хочется, чтобы наступило 1 апреля, а вот "Нафтогазу" – чтобы 1 января 2020 года не наступило никогда. И чем ближе эти даты, тем яснее становится, что так, как раньше, уже не будет. Но оставим в покое тему выборов – не стоит подносить спичку к насыщенной бензиновыми парами емкости. А вот "газовая тема" все еще заслуживает внимания. Все еще – потому что 1 января все-таки наступит. Борьба против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", очевидно, проиграна. Транзит еще какое-то время продолжится, хотя неясно хорошо это или плохо. Самое время провести работу над ошибками: умных ошибки лечат, а неумных – калечат. Надо выучить уроки эпической борьбы за будущее украинской ГТС, пока еще все аспекты этого дела не стерлись в памяти.

В свое время, когда Азербайджан, Грузия и Турция заявили о проекте "Южного транспортного коридора", Украина могла стать частью создаваемого консорциума. Украинская дипломатия обеспечила согласие по этому вопросу между ключевыми игроками – Реджепом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым – и … ничего не произошло. А вот Болгария теперь будет получать из него газ. Когда Азербайджан, Грузия и Румыния затеяли очень интересный проект "AGRI", куда только не писалось и с кем только не говорилось об интересе Украины в условиях, когда Босфор для танкеров LNG закрыт. Сегодня этот маршрут через Черное море все еще в проекте, однако его страны-участницы (все наши друзья и партнеры) продвигаются вперед, (вот недавно в Румынии очередная встреча состоялась) и снова без нас. Когда Путин объявил о намерении строить "Турецкий поток", а затем "Северный поток-2", экспертная среда предлагала создать в Украине единый центр координации усилий по противостоянию этим проектам, чтобы на Грушевского, Банковой, Садовой и Михайловской знали кто что делает и действовали слаженно и в нужном направлении. Ответ был традиционный: вы не все знаете, все будет хорошо. Как в последствии оказалось, знаменитое "вы не все знаете" состояло из трех основных пунктов – санкции со стороны США, директивы со стороны ЕС и судебные процессы против "Газпрома" с нашей стороны. Все три пункта как-то сработали, но все – не до конца. Турция, которая обещала Украине ограничиться одной ниткой "Турецкого потока", дала согласие на строительство двух. Все страны Скандинавии (кроме Дании) дали согласие на "Северный поток-2", не говоря уже об эгоистичной позиции Германии. Датчане все еще раздумывают, опасаясь больше Германии, чем России. А вот санкции администрация Трампа вводить отказалась – у них и так с Европой, особенно с Германией, отношения хуже не придумаешь, а в покупателях американского сжиженного газа дефицита не наблюдается в любом случае.

Директивы ЕС оказались более действенными и, наверное, на несколько месяцев отсрочат пуск "Северного потока-2". Однако при этом оказалось, что историческая дружба России и Германии помогает делать настоящие чудеса. В чем был достигнут настоящий успех – это в решении Стокгольмского арбитража. Мы выиграли, хотя платить "Газпром" отказался. Очевидно, мы и дальше будем выигрывать, а "Газпром" – не платить, пока через год-два цель Путина не будет достигнута – обходные маршруты заработают на полную мощность. После этого платить точно не станут. Арест имущества – хорошее дело, но очень долгое и судебно-бюрократическое. Вспомните случай с "Юкосом".

Все предпринимаемые раньше меры были оправданными и правильными. Но вот чего не было – это целостной и понятной стратегии, обстоятельной работы с каждой страной, которая выступала "за" и "против", последовательного поиска аргументов, "кнутов" и "пряников", чтобы вовремя и скоординированно осуществлять защиту наших интересов. Представители Украины заявляли о потере транзитных платежей – а им говорили, что коммерческий интерес есть у всех, да и потери на самом деле не такие уж значительные (от коррупции они в разы больше); с нашей стороны аргументировали, что газ в трубе – гарантия от нападения Путина, а в ответ – что пятнадцать атомных реакторов – еще более мощная гарантия, чем "труба"; с нашей стороны звучало, что мы хотим европейских правил, а нам отвечали, что анбандлинг, как и консорциум, нужно было создавать давно, как и формировать цивилизованный рынок газа. Ошибкой было позволить, чтобы не Украина управляла процессом, а иностранные "советники" и члены всевозможных "наблюдательных советов". Почему и чем они лучше отечественных специалистов так никто и не объяснил.

В свое время огромным провалом стал перевод межгосударственных отношений с РФ в области транзита газа на уровень компаний, то есть "субъектов хозяйствования". Еще раньше ошибкой было согласиться на схему транзита, когда европейские покупатели российского газа получали его на нашей западной границе, а "Газпром" гарантировал им транзит по Украине. Этот "бизнес" был, и до самой Революции достоинства оставался источником коррупции и политического влияния на внутреннюю ситуацию в Украине. Поэтому невозможно принять то, что предлагается сейчас – фактически, вновь вступить в переговоры с "Газпромом" (будет это от Украины "Нафтогаз" или "Магистральные газопроводы Украины" не суть важно) и подписать новый транзитный договор. Нельзя ничего подписывать со страной-агрессором, как по политическим соображениям, так и по коммерческим. Если на это пойдет Украина, то европейские "друзья Путина" с радостью воспользуются этим фактом, как прецедентом "бизнеса как обычно". Любые договоренности о транзите должны быть между украинским субъектом и европейским партнером (или партнерами). При этом точка приема газа должна быть перенесена на нашу восточную границу, где потребители российского газа смогут контролировать его объемы и качество.

Разумеется, реализовать такой сценарий сложно. И "Газпром" уже начал сезон шантажа, информируя некоторых из своих европейских потребителей о частичной приостановке транзита через Украину с 1 января 2020 года. Однако скорее всего, транзит будет остановлен полностью с целью давления на Украину в контексте подписания транзитного контракта на условиях Москвы. Подобное уже происходило в 2008/2009 годах. Сегодня Европа намного лучше подготовилась к возможным перебоям с поставками российского газа, а про видение ситуации с нашей стороны говорил в недавнем интервью А. Коболев. Однако он не дал ответа на вопрос о системном решении поставок газа в Украину после прекращения транзита, которое все равно произойдет, не в 2020, та в 2021 году. По мнению европейских и американских экспертов, Путин пойдет до конца. Интерконнектор с Польшей, увеличение собственной добычи, детальная проработка существующих возможностей с Азербайджаном и Румынией могли бы несколько прояснить ситуацию о долгосрочных перспективах украинской ГТС после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока". В Европе существует огромный переизбыток мощностей по приему сжиженного газа любых производителей. Действительно, он дороже трубопроводного, однако он есть, а трубопроводного может и не быть. Литва, Польша, Франция пошли на инвестиции значительных ресурсов в новые терминалы, Польша подписала долговременный контракт с США на поставку сжиженного газа, строит трансбалтийский трубопровод из Северного моря. Это – пример системных решений, предполагающих устранение зависимости от России раз и навсегда.

К концу текущего года в Украине уже будут новоизбранный президент, парламент и правительство, а в Брюсселе – новый состав Еврокомиссии. А вот времени на непродуманные и хаотические действия больше не будет. К моменту возобновления дискуссий об украинской ГТС перед Брюсселем должна быть четко поставлена позиция Украины – договоренности с "Газпромом" до деоккупации Донбасса и возврата Крыма невозможны, о переносе точек приема газа на нашу восточную границу пусть договариваются со своим поставщиком европейские покупатели российского газа, а Украина рассчитывает на рамочное соглашение о транзите с Брюсселем. Кстати говоря, значительная часть покупателей российского газа в ЕС получает газ в Баумгартене, где он уже не совсем российский. Если "Газпром" начнет шантажировать, они возьмут газ из других источников, а россияне могут потерять не только деньги, но и репутацию – даже ту мизерную, которая у них еще осталась. Разумеется, все эти нюансы должны быть тщательно просчитаны с цифрами и фактами, проведены предварительные переговоры и сформулирован четкий план действий про каждому из сценариев. На имитацию активности больше нет времени. И ошибки те же самые все время повторять нельзя.

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