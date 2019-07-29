Проклятие Мариинского Дворца https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86 2019-07-29T08:21:00+03:00 Лада Лузина

Царица Елизавета I, облюбовавшая этот холм и для будущих представителей власти, явно выбрала не лучшее место для поселения.

Вид от Мариинского дворца и впрямь великолепен, но сам дворец, построенный над обрывом с загадочным и пугающе-красноречивым названием Провалье, с самого начала был несчастливым местом.

Задумавшая возвести тут "любовный шалаш" Елизавета, так и не познала счастья в своем "шалаше". Две царские тезки дворца знавали в Киеве не лучшие дни своей жизни, Мария-1 была отвергнута мужем, Мария-2 – целой страной. Дворец горел, стал местом смерти множества людей и порой годами стоял в запустении. Да и в наше время Мариинский едва-едва оправляется после 10-летней комы затяжного ремонта.

Многие любители городских легенд до сих пор считают Провалье неофициальной Лысой горой. И, коли так, не удивительно, почему все наилучшие намерения, включая решения нашей Рады, во веки веков словно проваливаются здесь в тартарары…

Ведь однажды в Провалье под Мариинским дворцом провалилась целая Империя!

Фото: Википедия

Поначалу безымянной царский дворец возведут по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Во время визита в Киев ее увлечет идея периодически жить на высоком холме с романтическим видом на бескрайние днепровские дали, вместе со своим тайным супругом Алексеем Разумовским – бывшим украинским пастухом из села Лемеши. Потому, по мнению ряда исследователей, прообразом Мариинского дворца стал свадебный дворец из села Перово, где прошло тайное венчание царицы и пастуха.

Киевский барочный дворец по проекту Растрелли построят к 1752 году, но к тому времени Разумовского сменит другой фаворит, Елизавета будет развлекаться в иных "шалашах" и почит в бозе, никогда не увидев своих палат над Днепром.

Первой здесь ненадолго поселиться императрица Екатерина II. Без каких-либо нехороших последствий для себя – дворцовые горести-злосчастья начнутся чуть позже.

Во время Наполеоновских войн в царском дворце содержаться пленные – многие из них умирают под его крышей от неизвестного мора.

А В 1819 дворец сгорит – огонь уничтожит второй деревянный этаж. Любопытно, что после восстановления он снова станет местом для лечения – в нем расположится Заведение искусственных минеральных вод. Неизвестно, многим ли удалось поправить здоровье во время его посещения… Но в конце XIX века царская власть решает вернуть свой дворец.

Тогда же он будет окрещен именем Марии. И имя это будет связано с печальной историей. И одновременно – со страшным знамением.

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"3 февраля 1869 года в Лавре произошло неприятное событие: в 11 часов утра в небе раздался сильный гром, большая молния, попала в верхний ярус лаврской колокольни и опалила позолоченного императорского орла на капители. От удара молнии на штукатурке остались зловещие красно-черные пятна. Начавшаяся после этого снежная буря продолжалась целый день и утихла лишь ночью", – пишет Макаров.

Набожная царица Мария Александровна, как раз планировавшая свой переезд в киевский царский дворец, сочла это за дурной знак, семья Романовых даже посетила одну из особенных лаврских святынь – мощи Павла нетленного, пытаясь испросить его защиты. Но, похоже, он не ответил на ее смиренную просьбу.

Царица Мария Александровна, именем которой назван Мариинский дворец

Мария Александровна – жена императора Александра II, стала к тому времени чем-то вроде царицы в изгнании. Во всяком случае, из сердца супруга она была изгнана раз и навсегда. Некогда будущий царь женился на немецкой принцессе Марии Гессенской исключительно по любви, причем влюбился в нее, когда ей было всего 14 лет. Несмотря на официальный титул, происхождение принцессы было мутным – и все светские сплетники знали, что мать-герцогиня нагуляла дочь на стороне. И хоть герцог признал дитя во избежание скандала, жила и воспитывалась она отдельно от "правильных" детей. Но любовь цесаревича Российской Империи, заявившего матери: "Что мне до тайн принцессы Марии! Я люблю ее, и я скорее откажусь от трона, чем от нее" – возвела эту принцессу-золушку на императорский трон.

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Однако в 1869 году любовь Александра уже всецело принадлежала другой женщине – его любовнице Екатерине Долгорукой. А официальная супруга Мария теперь проводила много времени вдалеке от двора – потому-то для нелюбимой царицы был заново отреставрирован киевский дворец, получивший в ее честь имя Мариинский, вокруг него разбили чудесный сад, императрица прислала для него много украшений, картин, безделушек…

8 ноября 1870 года дворец был официально освящен, а 25 ноября в нем впервые остановилась Мария Александровна с дочерью Марией и сыновьями Павлом и Сергеем. Впоследствии великий князь Павел будет расстрелян в 1919 году – его казнь большевики провозгласят дипломатическим ответом на убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Великий князь Сергей погибнет еще раньше – его тело разорвет на куски "адская машина" революционеров-бомбистов 4 февраля 1905 года.

И, кабы несчастной императрице удалось дожить до преклонных лет и до смерти сына, погибшего в огненном взрыве, она бы наверняка припомнила столь напугавшее ее знамение – огненное молнию 3 февраля.

Но царица Мария, окончательно забытая мужем, умрет в 1880. А неверный супруг переживет ее всего на год – скончается от ран после столь же рокового и столь же огненного взрыва бомбы.

Памятник императрице Марии Федоровне в Копенгагене

Следующая Мария обоснуется в Мариинском на долгое время. Вдовствующая императрица Мария Федоровна – жена царя Александра III, мать императора Николая II – проживет в Киеве с 1915 по 1917 год.

Здесь, в Мариинском его вторая Мария узнает о крушении всей свой жизни и целой Империи. И тоже, возможно, вспомнит о страшном знамении – зимней молнии, опалившей крылья двуглавого царского орла на колокольне.

3 марта 1917 года в Киев придет весть: Николай II отрекся от престола. Его мать немедленно сядет в поезд и отправиться в Могилев, в ставку Верховного главнокомандующего, надеясь удержать сына от необдуманных шагов. Там она и увидит своего любимого Ники в последний раз.

В Киев Мария Федоровна вернется очередной царицей в изгнании. Город уже бьется в конвульсиях революционных времен, новообразованная Украинская Рада оспаривает власть у Совета рабочих и солдатских депутатов, а четвертая власть – пресса, требует утопить всех Романовых в крови.

Царице приходит предписание свыше немедленно убраться подальше отсюда и отправиться в Крым. Но она наотрез отказывается покидать Город Киев. И еще неизвестно, какой кровавой драмой могло обернуться противостояние упрямой императрицы с многочисленными новыми властями… Но, к счастью для Марии Федоровны, родственники, проживающие в Киеве одновременно с ней, дочь Ольга и два ее зятя, едва ли не силой затащат 70-летнюю старушку в поезд. По свидетельству великого князя Сандро, им "пришлось почти нести императрицу на вокзал. Она боролась до последней минуты, желая остаться, и заявляя, что предпочитает, чтобы ее арестовали и бросили в тюрьму".

Последние 10 лет жизни Мария Федоровна, бывшая датская принцесса Дагмара проведет в родной Дании, на небольшом вилле "Видере", сохранившейся до наших дней.

Бывшую виллу "Видере" вдовствующей императрицы Марии Федоровны можно увидеть под Копенгагеном и сейчас

А сразу же после второй революции 1917 года – октябрьской, Мариинский дворец захватит красная власть. 27 октября там расположится Военно-революционный комитет. Но уже на следующий день дворец будет окружен, а почти все его члены – арестованы.

Не потому ли в будущем, захватывая в Киеве власть вновь и вновь, большевики предпочтут обходить стороной Мариинский? Столь несчастливый для всех представителей власти…

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