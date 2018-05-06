Стойкость гривни и ход ООС на Донбассе: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Операция объединенных сил на Донбассе, новый пожар в Балаклее, падение очередного российского истребителя в Сирии, избиение народного депутата Мустафы Найема – в дайджесте событий сайта "Сегодня" расскажем об этих и не только новостях страны и мира, которые формировали картину недели.

Стойкость гривни и "сюрприз" с субсидиями

В Украине заметно окрепла гривня. Средний курс доллара составляет чуть больше 26 гривен. Поддержку национальной валюте оказывают благоприятные цены на зерно и металлургическую продукцию.

В долгосрочной перспективе по гривне может ударить долговая нагрузка. Но в ближайшее время эксперты пророчат национальной валюте укрепление.

Новости об укреплении национальной валюты сопровождаются заявлениями об изменениях в социальной сфере. Кабмин изменил норму потребления газа, а значит субсидию потеряет примерно каждый шестой.

Украинцам сократили норму потребления газа до 4,5 кубов на квадратный метр жилья. У собственников машины младше 5 лет или большой квартиры субсидию вовсе отбирают. Нововведения вступили в силу 1 мая. "Большое" жилье – это квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома больше 200 кв.

Субсидию могут потерять и те, кто работает неофициально, а также заробитчане. То есть, чтобы получать субсидию, нужно либо официально работать, либо состоять на учете в центре занятости.

ООС вместо АТО

30 апреля произошло окончание АТО на Донбассе, стартовал режим ООС – Операции объединенных сил. Управляет воинской операцией теперь штаб ООС, созданный при Министерстве обороны, а не СБУ, как было раньше.

Соответственно, штабу подчинены все силовики, находящиеся в зоне боевых действий. А это – пограничники, полиция, СБУ, и военные.

Введение режима ООС на Донбассе также ужесточает пропускной режим. В зону активных боевых действий теперь можно попасть лишь имея спецпропуск, выдаваемый в штабе ООС. Основанием для въезда в районы боевых действий может быть наличие родственников, недвижимости, необходимость проведения культурной или дипломатической миссии. Как бы там ни было, в любом случае у штаба ООС остается право корректировать списки оснований для допуска людей в зону боев.

Кто-то рассчитывает, что режим ООС приведет к долгожданному миру. Другие же более сдержаны в позитивном видении будущего региона, ожидая, что конфликт перейдет в замороженную стадию, как это уже случалось в новейшей истории.

Наши журналисты подготовили большой материал о том, какие сценарии могут развернуться на Донбассе уже в ближайшем будущем. Прочитать его, как и другие мультимедийные материалы, можно в специальном разделе "Лонгриды" на главной странице сайта Сегодня.ua.

Избили Найема

Прикосновенность народного депутата Мустафы Найема оказалась нарушена в ходе дорожного конфликта. Народный депутат хотел проучить хамов на дороге, в результате стал жертвой нападения. Полиции удалось задержать троих подозреваемых, двое – россияне, один – украинец. Еще один из нападавших, Магомед Саитов покинул страну. А уже когда работа над нашим дайджестом была почти закончена, стало известно, что Саитов задержан в Азербайджане.

В свою очередь, адвокат обвиняемых заявил что Мустафа Сам спровоцировал конфликт: "Непонятно, зачем Мустафа это сделал, ситуация этого не требовала. Ему достаточно было просто проехать прямо – и этот автомобиль влез бы за ним, и ситуация была бы исчерпана". Как видим, у депутатской неприкосновенности нет коррелляции с неприкосновенностью физической. И от хамов на дороге не застрахован никто. Мы подготовили ценный материал, который поможет читателям уберечься от неадекватов на дороге.