Избиение Найема: сбежавший подозреваемый задержан в Азербайджане (дополнено)

Один из участников избиения народного депутата Мустафы Найема, Магомет Саитов, был задержан в Азербайджане и сейчас готовятся документы по его экстрадиции в Украину.

Как стало известно сайту "Сегодня" из собственных источников, задержание было проведено после объявления подозреваемого в международный розыск.

В свою очередь, спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook заявил, что "прокуратура Киева готовит ходатайство к компетентным органам этой страны (Азербайджана) о выдаче его (экстрадиции) в Украину для привлечения к ответственности".

О задержании подозреваемого сообщил также и глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, четвертый участник инцидента уже "через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку".

"На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня его задержали нашими азербайджанскими коллегами", – заявил он.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих напавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

В свою очередь, , по словам нардепа Антона Геращенко, один из нападавших на нардепа Мустафу Найема – Магомет Саитов – узнал парламентария, поэтому сразу после инцидента улетел из страны.