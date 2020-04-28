Почему нужно помнить о войне

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в абсолютно все сферы нашей жизни. Почти за два месяца карантина мы привыкли жить в новых для себя реалиях. США и многие европейские страны начинают понемногу ослаблять запреты, открываются парикмахерские и кафе, люди свободно гуляют в парках, встречаются с друзьями и родственниками. Кажется, все постепенно возвращается на круги своя.

В Украине реальность немного другая. Пандемия коронавируса, которая внезапно накрыла весь мир, отодвинула на второй план войну на Донбассе и оккупацию Крыма, которые продолжаются уже шестой год. А ведь каждый день сводки с Востока Украины говорят нам о раненных и убитых. Не менее проблемный вопрос, о котором не стоит забывать, – своевременная реабилитация тех, кто прошел войну. Речь о психических болезнях и расстройствах нервной системы наших воинов, побывавших на передовой, а также простых украинцев, которые живут вдоль линии разграничения, ежедневно ощущая на себе горячее дыхание войны.

Постоянный стресс, который сопровождает сильные переживания людей во время вооруженного конфликта, не проходит бесследно. У многих происходят нервные расстройства. Воины, которые возвращаются домой с передовой, ощущают психологическую ломку. Ведь мирная жизнь идет довольно размеренно и по другим законам развития. Это дезориентирует бойцов, которые привыкли к каждодневной опасности. Спокойная жизнь, казалось бы, должна расслабить нервную систему и успокоить ее, но часто происходит обратный эффект. Постоянно мобилизованный, готовый к любым трудностям в военное время человеческий организм, при переходе на размеренный режим работы начинает давать серьезные сбои в функционировании нервной системы. На поверхность выходят негативные эмоции, которые организм постоянно подавлял во время своей внутренней мобилизации и приспособления к жизни в условиях постоянной опасности.

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В Хорватии после окончания войны все участники боевых действий получили финансовую поддержку в виде средней зарплаты на общегосударственном уровне. Но, как оказалось, это было в корне неправильное решение. Лишенные мотивации искать работу, демобилизованные бойцы переходили к мирной жизни не напрягаясь. Свободного времени оказалось много и правильного его заполнения трудовыми, физическими и познавательными активностями зачастую не происходило. Некоторые демобилизованные впустую тратили огромное количество свободного времени, пьянствовали, ввязывались в азартные игры, употребляли наркотики и иногда участвовали в разбоях. Естественно, все это приводило к разводам и распаду семей, психологическое и психическое состояние демобилизованного еще более ухудшалось. Начинались неконтролируемые приступы ярости или, наоборот, глубокая депрессия. Некоторые фронтовики заканчивали жизнь самоубийством, иногда потянув на тот свет случайно оказавшихся рядом людей. Это были огромные жизненные трагедии для семей и близких бойцов. Из-за таких случаев суицида обстановка в хорватском обществе накалялась.

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Всем стало понятно, что с синдромом психического расстройства (ПТСР) нужно бороться на общегосударственном уровне. А ведь сразу после окончания Отечественной войны 1991-95 гг. политическое и военное руководство Хорватии не верило, что национальные герои, бойцы-победители могут заболеть психическими заболеваниями. Эта ошибочная концепция стоила нескольких лет бездействия. Когда проблема приобрела широкий характер, Хорватия провела глубокие исследования. Оказалось, что лучшей профилактикой от заболевания ПТСР было трудоустройство бывших фронтовиков на работу, которая достаточно хорошо оплачивалась и приносила удовлетворение, работа постоянно отвлекала от навязчивых мыслей, а хорошая оплата труда давала самоудовлетворение и укрепляла авторитет в семьях. Кроме того, стали широко открываться курсы для всех желающих сменить профессию или усовершенствовать свои рабочие навыки. Создавались специальные льготные кредитные линии для тех, кто хотел начать собственный бизнес. Были сформированы лечебные центры для бывших фронтовиков. Воины-активисты также объединяли бывших фронтовиков в ветеранские организации, которые проводили массовые спортивные мероприятия и организовывали досуг.

Бывшие бойцы полностью отдавались работе на фронте личного подсобного хозяйства, делам по дому или начинали трудовую деятельность, несмотря на возможность проживания за счет военной пенсии. Их психологическое состояние было куда стабильней. Государство также стало больше обращать внимание на бойцов, раненных в боях или попавших в плен, ведь среди таких категорий уровень заболевания ПТСР был вдвое-втрое выше. Минветеранов Хорватии стало думать о выделении бесплатных путевок для отдыха не только для бойцов, но и членов их семей.

Для изучения ценного хорватского опыта, я, как посол Украины в Загребе в 2015-17 гг., организовал многократные поездки наших военных и гражданских психологов и психиатров в центры реабилитации заболевания ПТСР. Особенно активными оказались медики из Национальной гвардии и МВД Украины. После неоднократного посещения в Хорватии тренингов на базе Нацгвардии, в Киеве был создан центр по профилактике ПТСР. Учитывая опыт многих стран, включая хорватский, Министерство по делам ветеранов Украины активно работает над превенцией и лечением ПТСР у бывших воинов АТО. Психически здоровые и психологически уравновешенные ветераны станут надежным подспорьем для дальнейшего развития нашей страны. Нам нужны улыбки на лицах ветеранов и членов их семей, ведь только счастливые семьи создадут успешное и конкурентоспособное в мире государство. При этом ветераны всегда остаются надежным боевым резервом Украины в случае посягательства на суверенитет или территориальную целостность.

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