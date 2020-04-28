В ответ на обстрелы: на Донбассе ВСУ нанесли большой урон боевикам

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 27 апреля, российские боевики устроили 9 обстрелов на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. 27 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил три обстрела:

неподалеку от Марьинки велся огонь из стрелкового оружия

неподалеку Опытного стреляли из автоматических станковых гранатометов

у Новоселовки Второй ударили из крупнокалиберных пулеметов

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть обстрелов:

у Екатериновки стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

вблизи Крымского боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером обстрелял из 120 мм миномета, использовав 7 мин.

у Южного велся огонь из автоматических станковых гранатометов

защитников Попасной обстреляли из миномета 120-го калибра.

рядом с Майским враг ударил из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения", – рассказали в ООС.

ВСУ ответили на вражеские обстрелы: по предварительным данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

Напомним, 26 апреля оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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Также мы рассказывали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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