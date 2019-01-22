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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Соборность Украины-Руси

мнение
Сегодня, 08:19
Соборность Украины-Руси //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f8/774/5c45f8774c2e9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f8/774/5c45f8774c2e9.jpg Александр Левченко

                                История любит повторяться

Украина отмечает столетие Соборности. Важный исторический факт единения наших земель 22.11.1919 г. – Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое соборное государство. Но на самом деле Украина имеет полуторатысячелетнюю историю государственности и соборности. Ведь украинцы вместе с поляками единственные автохтонные славянские народы (исторически всегда живущие на своей территории). Мы этим гордимся, но нам не нравится, когда первую славянскую государственность антов/склавинов, а потом Украины-Руси – важнейший документ нашей истории, хотят переписать на чужое имя. Кремлевские пропагандисты недавно заговорили о воссоздании государства Киевской Руси, почему-то считая Москву важной частью этого в прошлом огромного государства. При этом они никак не могут понять, что Русь как государство сформировалась в середине IX века, а Москва появилась на свет божий на три столетия позже. Первые же государственные объединения на территории Украины в виде племенных славянских союзов вообще относятся к далекому V веку н.э. – то есть на семьсот лет раньше Москвы. Это были славянские государства антов (центральная и северо-восточная Украина) и склавинов (северная и западная Украина), о которых вспоминают византийские и другие письменные источники. Для примера, в это время вся территория Беларуси была населена племенами балтов (предки литовцев и латышей), а современная европейская территория России – в основном финно-уграми, которые в этногенезе русских (россиян) сыграли решающую роль, тогда как на юге европейской России и в Поволжье (кроме верхней части) проживали тюркоязычные народы. 

На территорию современной европейской России славяне приходят лишь в VIII веке с территории Поморской Польши: это словены – в район Новгорода – и кривичи – в район Пскова, Смоленска, центральной и северной Беларуси. В том же VIII веке с восточной Польши племена вятичей приходят в район южного Подмосковья, а радимичи в восточную Беларусь и северную часть Брянщины. 

В IX веке с центром в Киеве формируется государство Русь. Первично туда входили племена полян (Киев) и северян (Чернигов). Потом в состав Руси вошли соседние племена – древляне (северная часть Киевской и Житомирской областей), уличи (южная Киевщина и Черкащина), волыняне (Волынская и Ровенская области) и бужане (Винницкая область). С разрастанием Руси, в ее состав были включены славянские племена тиверцев (юг Винницкой области, северная Одещина), белые хорваты (верхний Днестр) и дреговичи (юг Беларуси). И когда Русь с центром в Киеве уже стала христианским, имперским государством, то в ее состав были инкорпорированы другие славянские племена, которые все по происхождению из Польши и не были этнически родственны Руси-Украине – кривичи, словене, вятичи, радимичи, а также многочисленные финно-угры: меря, мурома, весь, мещера, черемисы, вотяки, пермь, ижора, мордва, чудь, удмурты, у которых, в отличие от славян была своя культурная традиция – косоворотки, кокошники, балалайки, бани. Здесь был сильный семейный уклад, спокойный характер, добродушность. Кроме того, Русь покорила тюркские народы – хазар, волжских булгар, а также часть балтов – ятвягов (южная Литва), голядь (западное Подмосковье), и остатки когда-то многочисленных ираноязычных народов – дальних родственников скифов и сарматов.  

Поэтому Киевская Русь имела собственные славянские владения родственных племен, – полян, северян, древлян, уличей, волынян, бужан, тиверцев, белых хорватов и дреговичей – которые и сформировали единый украинский народ. Плюс покоренные племена: славянские народы, происходившие из Польши (словене, кривичи, вятичи, радимичи), а также неславянские народы – финно-угры, балты и тюрки. 

Когда объединились УНР и ЗУНР, большая часть украинцев оказалась в едином соборном государстве, включая современные территории Польши – Перемышль, Замость, Хелм (Холм), Беларуси – Брест, Пинск, Туров, Гомель, а также России – часть Брянской области с центром в Стародубе (Почеп, Мглин, Сурож). За границами Украины тогда остались Кубань (с которой велись переговоры о присоединении к Киеву) и Крым. Поэтому совместная делегация УНР/ЗУНР добивалась их включения в украинское государство во время Парижской мирной конференции, правда безуспешно.  

Ну, и к слову. Если Кремль мечтает воссоздать Киевскую Русь, то ему надо понимать, что Москва в такой государственной структуре будет занимать глубоко подчиненное место. И нужно помнить, что Урал, Сибирь и Дальний Восток к Киевской Руси не вообще имеют никакого отношения, поэтому от них придется отказаться.  
 

москва, украинцы, соборность, левченко, славяне, киевская русь, История Украины
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