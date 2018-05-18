Прислухайтеся до Мінгареллі

Слова Хюга Мінгареллі про поганий імідж України в ЄС, на жаль, не є перебільшенням. Не варто шукати негатив та зраду в оцінці представника Європейської Комісії в Україні, куди більш доцільно виглядає робота над помилками.

Україна протягом тривалого часу перебувала у затінку Росії та не опікувалася власним іміджем у оточуючому світі. Керівники нашої країни, схоже, щиро вважали, що декларацій про "унікальних людей, унікальне розташування та унікальну країну" достатньо, аби привернути до України загальну увагу. Доки офіційний Київ у цьому питанні тупцював на місці у 90-х роках ХХ століття, наші сусіди (Росія – не виключення) далеко просунулися у створенні інструментів власної зовнішньополітичної привабливості.

Російська гібридна агресія проти України викликала підвищення інтересу до подій у Криму та на Донбасі, проте симпатія та співчуття до українців складно конвертуються у інвестиції та спільні проекти. У інформаційному плані наша країна залишається "сірою зоною" для європейського обивателя, і пропагандистська машина РФ використовує цей факт на повну потужність.

Можна з ентузіазмом критикувати Хюга Мінгареллі за його оцінки ситуації, нарікати на їх недипломатичність, а можна зробити адекватні висновки з його останніх заяв, адже європейський дипломат зауважив, що Україна наразі не має перспективи стати членом ЄС. Проте куди ефективніше, як видається, зробити висновки з його заяв:

- Усвідомити, що імідж жертви російської агресії є зрозумілим для багатьох європейців, проте не завжди знаходить відгук в їхніх серцях.

- Сформувати та відстоювати національні інтереси України, підняти їх на недосяжний для впливу політичних суперечок рівень.

- Спирати технології просування привабливості України на внутрішніх перетвореннях, без яких обійтися нині важко.

- Знаходити зацікавленість наших партнерів у співпраці з Україною, а не розраховувати, що вони стануть піддавати утискам власні інтереси заради українських.

- Пам’ятати, що ми живемо у конкурентному світі, і тому маємо з повагою ставитися не лише до власної позиції.

- Прагнути перетворити формування позитивного образу України на спільну справу її громадян.

P.S. Євроінтеграція України наразі виглядає процесом, важливішим за результат. Тому варто відмовитися від завищених очікувань, і зрозуміти, що на нас чекає непростий та тривалий шлях.