Карантин до лета (укр.)

Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як всій Європі, в карантинному стані". Саме так сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Звісно ж, рішення про продовження карантину прийматиме не лише МВС, а уряд колегіально. Плюс 24 квітня – а саме до цього числа карантин продовжено ПОКИ ЩО, – будуть дивитись на ситуацію. Тобто, якщо поширення коронавірусу буде контрольованим та не критичним, то карантинні заходи продовжувати не будуть, або ж їх пом’якшать. ПРОТЕ, якщо коронавірус в Україні буде вирувати, карантин продовжать. Але не ми такі одні. Є країни, де обмеження жорсткіші, ніж у нас.

Варто, мабуть, почати з традиційних обмежень. Для більшості країн – це закриття дитсадків, шкіл, університетів та закладів громадського харчування, а також обмеження руху громадського транспорту і закриття кордонів. Зазвичай різниця тільки в покаранні. Приміром, в Україні за перше порушення режиму самоізоляції та обсервації – штраф у 17 тисяч гривень. Друге порушення – штраф у 34 тисячі гривень. Третє порушення – кримінальна відповідальність. За шашлики та пікніки теж від 17 до 34 тисяч.

Реклама

В Іспанії рада міністрів видала постанову, згідно з якою місцевим жителям заборонено виходити з дому без необхідності. Обмежувальні заходи не стосуються тільки тих, кому потрібно вийти на роботу, сходити в продуктовий магазин чи аптеку, в банки або страхові компанії. За недотримання наказів, заборон і інструкцій передбачені штрафи від €1500 до €600 тис.

В Австралії за відмову від самоізоляції громадяни, які заразилися коронавірусом, можуть бути арештовані на рік або засуджені до штрафу в розмірі до $50 тис.

Аргентина карає місцевих порушників ув’язненням від трьох до 15 років і штрафом до $1,6 тис.

В Китаї В ПРИНЦИПІ тепер є 21 порушення, пов’язане з коронавірусом, за яке можуть оштрафувати або посадити до в’язниці. Серед них і відмова від самоізоляції або від лікування, вихід на вулицю, приховування симптомів, псування захисних костюмів медиків. Там можна від декількох років до пожиттєвого отримати.

І це далеко не всі країни, де обмеження сильніші, а покарання жорсткіші.

До речі, для того, щоб продовжити карантин, або дещо його посилити, Кабміну не треба вводити надзвичайний стан. Бо підстав для цього немає, плюс це важкувато і тривало: треба зібрати РНБО, підготувати постанову, президенту підписати її, винести цю постанову на розгляд Верховної Ради, знайти 226 голосів ЗА. Легше продовжити надзвичайну ситуацію та карантин до початку літа. Тим паче, що досвід Китаю показує – карантинні заходи ефективні, коли вони тривають більше двох місяців.

Але давайте не будемо забувати, що карантин – це в першу чергу для нас. Щоб ми не захворіли, щоб не заразили своїх близьких та рідних. Тому менше контактів, ніяких шашликів та пікніків. Бажаю вам 36,6 – і я зараз про температуру тіла, а не про курс валют)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама