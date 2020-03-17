Усиленный карантин по всей стране: что это значит (укр.)

Привіт, я Микита Міхальов і я не панікую через коронавірус та карантинні заходи. А тепер поясню, чому я не панікую, і для чого закривати розважальні заклади, кафе, ресторани і так далі.

Так, в Україні менше десятка лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Однак це не виключає ймовірності масового зараження серед населення, тому влада вирішила ввести карантин в країні. Грають на випередження, бо є поганий приклад Китаю, Італії та Ірану, де місцева влада, так би мовити, прогавила момент і тепер там тисячі інфікованих. Закриті спортзали, кінотеарти, ТРЦ, ринки, кафе та ресторани – це незвично, погоджуюсь. Але це не привід для паніки. Якщо ми не хочемо захворіти, якщо ми не хочемо в Україні епідемії, нам треба максимально обмежити контакти. А ми ж не хочемо захворіти, вірно?

Що таке паніка – це коли ти дивишся на людину з візочком, у якої там десять пакетів гречки, декілька пакетів солі, макаронів, туалетного паперу і ти думаєш, що завтра цього в магазинах не буде і сам робиш цей дивний "стратегічний запас".

Паніка – це коли ти в аптеці бачиш як людина купує декілька сотень масок, пару десятків антисептиків, спирт і сам починаєш робити цей дивний "стратегічний запас". А тепер уявіть, що таких людей сотні і тисячі. Вони змітають ці позиції з полиць, створюють штучний дефіцит і панікує вже не сотня людей, а десятки тисяч. Це сніжний ком, який буде тільки збільшуватись, якщо ви не зупинетесь. Не гребіть все з аптек та магазинів так, наче завтра кінець світу. І тоді не буде штучного дефіциту, і тоді захисні маски не будуть коштувати по 5 тисяч гривень за пачку. У цьому штучному дефіциті винні ми самі. Завтра буде. І післязавтра буде. І товари в магазинах та аптеках будуть. Якщо ви перестанете панічно скуповуватись.

Так, наразі рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики чи лікування цієї інфекції, не існує. Вакцина тільки в стадії розробки. Але нам вже місяць, а то й більше, з усіх офіційних повідомлень МОЗ, в ефірі каналу "Україна 24", наприклад, кажуть: мийте руки не менше ніж 20 секунд, не контактуйте з хворими, захворіли – сидіть вдома. Коли ви на вулиці, не торкайтесь носа, очей та рота. Так, це банальні речі. Цому вчать кожну дитину ще змалку. І так, ці "банальні" речі повинні бути частиною нашого життя, а не чимось моторошним. Про них не треба згадувати тільки під час карантинів та епідемій. Це особиста гігієна.

Ми уже з сотню разів нагадували про це? Та давайте спробуємо ще раз. Отже, що робити, щоб не захворіти:

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Мийте руки та уникайте скупчень людей, користуйтесь антисептиком;

Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота;

Якщо захворіли – СИДІТЬ в дома і не займайтесь цим марним героїзмом. Візьміть лікарняний;

Якщо можете працювати віддалено вдома – краще так і зробіть.

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря. Малинка, лимон, подихати над картоплею – ці поради засуньте подалі. Просто сходіть до лікаря.

Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму;

Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та сирі яйця. Термообробка – це теж важливо;

З тими, хто має симптоми застуди, мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Відстань – це гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м. Банальні поради, так? Але про них не треба забувати.

ВАЖЛИВО!

Вразливою групою є люди ЛІТНЬОГО віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку САМЕ ТЯЖКИХ захворювань. Також у групі ризику особи, які перебували у закритому середовищі з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та довше 15 хвилин. Тому не контактуйте з тими у кого є ознаки грипу чи застуди. Не тисніть руку і не цьомкайтесь з друзями чи подругами під час зустрічі. Ніхто не образиться, якщо ви просто скажете "Привіт" і помахаєте рукою.

Ну і ще одне. Всього 20% від усіх випадків захворювань, викликаних цим коронавірусом, є тяжкими, і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. В Україні близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч медперсоналу. В українських лікарнях є інфекційні бокси. В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За потреби будуть залучені апарати штучного дихання з інших лікарень.

Тож, як бачимо, зради немає.

Попереду у нас всіх два тижні карантину. Кінотеатри так само не працюють, в ресторан не підеш, спортзал – і той закрили. Але з іншого боку на роботу можна не ходити. Якщо ви маєте змогу – можете працювати з дому і якийсь набридливий колега не біситиме вас аж два тижні, шеф не заглядатиме кожні 15 хвилин. То чого б не сприймати це як можливість відпочити? За ці два тижні ви можете:

Виспатися (бо не треба вставати раніше, щоб дістатися роботи);

Нарешті подзвонити батькам;

Привчити себе робити ранкову зарядку;

Начитися готувати улюблену страву (тим більш, ресторани всеодно закриті);

Провести всі дрібні ремонтні роботи вдома (Перегоріла лампа? Скриплять дверцята? Щось хитається чи відпадає? Прекрасна можливість все виправити);

Навести лад у шафі;

Прочитати нову книгу;

А ще рефлексувати скільки заманеться. Подумайте про все, що вас турбує, проаналізуйте свої дії, будуйте плани;

Та і просто відпочити від метушні і купи людей навколо.

От скажіть, якби не цей карантин, коли б ви знайшли на це час?

Не панікуйте і будьте здорові)

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