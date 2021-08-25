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Муса Магомедов

Без запрета на экспорт лома металлургия погрузится в кризис

Муса Магомедов

народный депутат Украины

25 августа, 15:40
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Министерство экономики изменило прогнозы по выплавке стали в 2021 году. Ожидается, что по итогам года украинские метпредприятия покажут рост в 6,3%, по сравнению с 2020 годом, до 21,92 млн тонн. Выпуск проката вырастет на 5,8%, выплавка чугуна – на 6,6%. Прогноз можно назвать оптимистическим, однако он может не оправдаться, из-за усиливающегося дефицита сырья в отрасли.

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В экспертной среде используют понятие "черный лебедь" для описания внезапного, фактически невозможного события, которое вызывает кризис. Таким событием для национальной металлургии в 2021 году стал дефицит лома. Никто не мог спрогнозировать настолько значительного роста спроса на лом, который спровоцировал рекордно высокие цены на это сырье.

За первые 7 месяцев 2021 года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. т лома. Это в 20 раз больше, чем за этот же период в 2020-м. Экспортная пошлина 58 евро/т оказалась не способна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл./т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой, но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики.

По оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные лини и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более 1,5 млрд долл. валютной выручки. Это ударит по стабильности гривны. Сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы.

Если смотреть на экспортную карту украинского лома, то его основными покупателями сегодня являются турецкие и приднестровские метпредприятия. Первые пользуются огромной финансовой поддержкой турецкого правительства, вторые – по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, мы своими руками укрепляем позиции основных конкурентов наших металлургов на внешних рынках.

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Металлургия является одной из базовых и стратегически важных отраслей украинской экономики. Правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы. Выбор очевиден, к тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт.

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