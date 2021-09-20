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Муса Магомедов

Кабмин должен отказаться от фискальных планов и помочь промышленности

Муса Магомедов

народный депутат Украины

20 сентября, 17:07
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Положение украинского ГМК во многом определяется ситуацией в Китае. Оттуда поступают новости одна тревожнее другой. 17 сентября фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже торговали по 97,4 долл./т. По сравнению с июлем 2021 года, цена руды обвалилась почти в 2,5 раза. По прогнозам экспертов, в 2022 году ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжит ухудшаться.

Дело в том, что в 2022 году Пекин принимает Зимние Олимпийские и Зимние Параолимпийские игры. Для улучшения международного имиджа страны власти Китая в преддверии проведения соревнований решили сократить выбросы СО2, то есть сократить производство стали. Снижение спроса на руду со стороны КНР приведет к дальнейшему снижению мировых цен.

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Сегодня в горно-металлургическом комплексе работают более 600 тыс. украинцев. Металлурги и рудокопы обеспечивают более 10% ВВП страны, около 45 млрд грн налоговых отчислений и 30% от общего объема капитальных инвестиций в экономике. ГМК – это промышленное сердце Украины, от работы которого зависят своевременные выплаты пенсий и социальных пособий, а также стабильность национальной валюты.

Промышленники бьют тревогу: резкое ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках и рост фискального давления со стороны украинских властей могут спровоцировать серьезный кризис в ГМК уже в 2022 году. Повышение ренты на добычу железной руды, рост тарифов на ж/д грузоперевозки и перевалку руды в портах привели к росту себестоимости экспортной продукции и снижению ее конкурентоспособности.

"Вишенкой на торте", согласно планам власти, должно стать принятие з/п №5600, который повысит налоги во всей экономике. Складывается впечатление, что правительство пытается умышленно загнать ГМК в нулевую рентабельность. Делать это крайне нецелесообразно, так как потеря прибыльности автоматически приведет к паданию налоговых отчислений и валютных поступлений от экспорта.

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Тяжелым ударом для ГМК стал стремительный рост цен на газ. В сентябре 1 тыс. куб м газа в среднем обходилась для промышленных предприятий в 18,5 тыс. грн. В октябре цена, по прогнозам, может вырасти до более чем 30 тыс. грн.

С учетом таких цен на газ, растущего дефицита лома и роста фискального давления, уже в следующем месяце в Украине могут начаться остановки металлургических производств.

Фискальные планы правительства экономически не обоснованы и очень опасны для промышленности и экономики в целом. Пока не поздно призываю Кабмин пересмотреть предстоящее повышение налогов и тарифов на грузоперевозки, а также ввести мораторий на экспорт лома из Украины. Если сегодня власть не поможет ГМК, то завтра промышленники не смогут помочь правительству спасти экономику от нового кризиса.

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