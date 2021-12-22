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Муса Магомедов

Как Евросоюз вышел сам на себя

Муса Магомедов

народный депутат Украины

22 декабря, 16:25
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Европейский Союз начинает переосмысливать свои же планы по декарбонизации. Напомню, что в рамках своих климатических обязательств ЕС обязался снизить до 2030 года выбросы СО2 на 55% от уровня 1990 года, а к 2050 году достичь климатической нейтральности. Для достижения этих амбициозных целей Еврокомиссия утвердила масштабную программу по борьбе с изменением климата "Fit for 55".

В рамках этой программы с 2023 года предусматривается внедрение механизма Carbon Border Adjustment или СВАМ. Последний представляет из себя импортную пошлину, которой будет обкладываться промышленная продукция, ввозимая в Евросоюз, в зависимости от содержания в ней углеродного следа. Однако энергетический кризис, охвативший Европу в конце 2021 года, заставил европейских производителей задуматься о реалистичности планов по декарбонизации.

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Первой тревогу забила Европейская сталелитейная ассоциация EUROFER.

Европейские металлурги считают, что высокие цены на энергоносители и высокие цены на выбросы СО2 могут значительно затормозить декарбонизацию сталелитейной промышленности. Цена на газ и электроэнергию в ЕС сегодня в 4-5 раз выше, чем в 2020 году, стоимость углеродных квот подскочила до 80-90 долл./т, что еще больше стимулирует рост цен на электроэнергию.

Исходя из этого EUROFER официально обратилась к властям ЕС с призывом пересмотреть поэтапный отказ от выдачи бесплатных квот на выбросы СО2, а также пересмотреть сроки и процедуру внедрения СВАМ. Последний, по мнению европейских сталелитейщиков, необходимо протестировать перед официальным запуском. По расчетам EUROFER, к 2030 году дополнительные прямые расходы компаний на углеродные квоты и внедрение СВАМ в нынешних условиях могут составить 14 млрд евро.

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Эти затраты можно снизить до 8,4 млрд евро, но для этого необходимо вложить порядка 25 млрд евро в экомодернизацию металлургического производства. По сути европейцы, придумавшие СВАМ, Green Deal и углеродные квоты, вышли сами на себя. Промышленность послала четкий сигнал о неготовности к декарбонизации из-за ее чрезмерной дороговизны. Это означает, что в 2022 году экологическая повестка Евросоюза может быть скорректирована.

Что делать в этих условиях Украине? Добиваться от ЕС серьезных уступок по СВАМ и пересмотра национальных климатических обязательств в меньшую сторону. Такая риторика на фоне обеспокоенности EUROFER, скорее всего, попадет в благодатную почту, и мы получим желаемые послабления.

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