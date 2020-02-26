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Муса Магомедов

народный депутат Украины

Наполнить бюджет любой ценой

26 февраля, 17:44

Из-за ревальвации гривни, которая наблюдалась в 2019 году, выполнение бюджета оказалось под большим вопросом. В конце 2019 года правительство Гончарука было вынуждено свернуть финансирование ряда направлений и судорожно искать компенсаторы.

Целый ряд законопроектов – это просто попытка наполнить бюджет. Недальновидная попытка, которая может спровоцировать падение объемов производства и рост социального напряжения.

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Три простых примера:

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  1. Законопроект №1210 повышает ренту на добычу железной руды. Правительство планирует собрать с добывающих компаний в 1,5 раза больше, чем собирало ранее. По предварительным оценкам, ГМК потеряет около 2 млрд грн в год;
  2. Законопроект №2367 предлагает увеличить размер экологического налога в 4 раза. В результате, предприятия ГМК заплатят в бюджет на 3,5 млрд. грн. больше. Примечательно, что средства, поступившие в бюджет от этого налога, для имеющихся в Украине проблем с экологией не используются. И самое интересное – за какие деньги после такого средневекового подхода к стимулированию природоохранных мероприятий эти природоохранные мероприятия реализовывать;
  3. Законопроект №2566 предлагает отменить действие коэффициента 0,25 для земель горнодобывающих предприятий. В результате, налог на землю вырастет в 4 раза. Это еще +1,2 млрд грн в год дополнительной налоговой нагрузки. Такой подход делает бессмысленной долгосрочную разработку карьеров – ведь чем дольше работаешь, тем больше земли нужно как для самого карьера, так и для размещения пустой породы. О каком привлечении инвестиций в развитие горнодобывающей промышленности тогда может идти речь?

Три перечисленных фискальных новшества – это почти 7 млрд грн дополнительных расходов для предприятий ГМК в год. Эти средства могли бы быть использованы на инвестиционные программы или стать источником повышения заработной платы для работников предприятий. Но решено иначе распорядиться этими средствами.

Суммарная фискальная нагрузка на предприятия ГМК в виде старых и новых тарифов, налогов и сборов приближается к 17 млрд грн в год. При прочих равных, это не только сократит инвестиции и существенно ограничит возможности предприятий повышать заработную плату работникам, но и может поставить отрасль на грань выживания.

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Муса Магомедов

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