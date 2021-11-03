Украине нужна стратегия импортозамещения

Отставка министра Минстратегпрома оставила без внимания важное событие. На сайте министерства появилось сообщение о подготовке проекта Стратегии импортозамещения до 2030 года. Документ был направлен на рассмотрение и согласование в другие министерства и ведомства, а также в крупнейшие объединения бизнеса. Сам факт создания стратегии я воспринимаю положительно, так как об этом давно говорят украинские промышленники. Вопрос импортозамещения является ключевым для выживания ряда отраслей промышленности.

С 2015 по 2020 годы импорт товаров в Украину вырос с 36,6 млрд долл. до 54 млрд долл., или на 48%. Почти три четверти украинского импорта приходится на продукцию машиностроения, приборостроения, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Причем больше всего по статье "машиностроение" было ввезено 353 тыс. "евроблях". Да, кто-то может возразить, что у нас нет своего мощного автопрома, однако опыт таких стран как Румыния показывает, что можно привлечь иностранных автопроизводителей и собирать авто на условиях локализации.

Реклама

Слово "локализация" вызывает раздражение у некоторых из наших международных партнеров, так как в конечном итоге ведет к сокращению объемов импорта. Однако в развитых странах Запада давно работают очень жесткие национальные законы о локализации, которые четко регламентируют глубину возможного проникновения иностранных компаний на отдельные рынки промышленной продукции. В Украине законопроект о локализации принят в первом чтении. Чтобы законопроект двигался дальше, необходимо преодолеть мощное сопротивление Евросоюза, что будет крайне сложно.

Проект Стратегии импортозамещения, подготовленный Минстратегпромом, предусматривает создание национальной системы разработок и поставок на производство. Это позволит дополнительно загрузить мощности отечественной промышленности. Первые шаги в этом направлении сделал "Укроборонпром". В сентябре концерн представил каталог продукции оборонной промышленности, которая требует импортозамещения. Среди 3 тыс. товарных позиций, содержащихся в каталоге, есть металлопрокат, шины, подшипники, фильтры, различные приборы и механические элементы.

Надеюсь, что бизнес-объединения совместно с Минстратегпромом и другими министерствами смогут успешно доработать текст проекта стратегии, а Кабмин — примет ее отдельным постановлением. При этом очень важно, чтобы утверждение Стратегии импортозамещения до 2030 года и принятие законопроекта о локализации во втором чтении двигались синхронно. Только вместе эти документы смогут дать серьезный импульс развитию нашей промышленности.