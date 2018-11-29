Киев не резиновый

Власти Киева собираются вплотную заняться созданием Киевской агломерации.

Прошу агломерацию не путать с мегаполисом. Мегаполисом называют город, который настолько разросся, что физически стал занимать ранее прилегавшие к нему населенные пункты. Агломерация же подразумевает номинальное объединение интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями компактно территориально размещенных населенных пунктов.

Мэр Кличко и его команда пробовали делать шажки к агломерации с декабря прошлого года, когда Киеврада приняла решение об инициировании ее создания. Документом было поручено всего лишь провести консультации с городскими, сельскими, поселковыми головами и секретарями местных схемсоветов прилегающих к Киеву населенных пунктов.

Киеврада направила письма городским и поселковым советам Борисполя, Боярки, Броваров, Бучи, Василькова, Вышгорода, Вишневого, Ирпеня, Обухова, Украинки, Ворзеля, Глевахи, Гостомеля, Калиновки (Броварской район), Калиновки (Васильковский район), Коцюбинского, Козина, Чабанов, а также Киево-Святошинскому райсовету. На этом процесс забуксовал.

Тем временем градостроители уже планируют использование территории пригородной зоны для размещения жилищного строительства, коммунальных, производственных, транспортно-складских объектов, размещение в пригородной зоне жилищного строительства для населения Киевской области и киевлян (преимущественно усадебного, средне- и многоэтажного).

Также предлагают перебазировать за пределы Киева ряд промышленных предприятий, в том числе ресурсоемких и экофобных, строительство новых производственных и складских парков, деловых центров, электроподстанций, мусороперерабатывающих заводов и других объектов общих интересов (см. схему "Объекты общих интересов в пригородной зоне").

Размещение производств, например, в Броварах, Вишневом, Василькове или Обухове снизит трудовую миграцию из этих городов, которая составляет существенную часть транспортных потоков по киевским мостам и магистралям. А налоги пополнят местные бюджеты.

Но почти за год оказалось, что пригород столицы не рвется в агломерацию. Охотно идею поддержали только Борисполь, Обухов и Новые Петровцы. Несколько поселков отказались. Остальные не определились до сих пор. Люди на местах, наоборот, заняты диаметрально противоположным процессом – децентрализацией, и предложение объединяться их удивляет.

Очевидно, там попросту подозревают Киев в желании поглотить ценные земельные ресурсы. Между тем вопрос давно назрел, о чем я писал в колонках Операция "Агломерация" от 15 января и Мать городов русских: перезагрузка? от 21 января этого года.

Одной инициативы руководства Киева недостаточно. Без немалых усилий сверху применить модель Большого Парижа и построить Большой Киев в нашей стране не получится. Хотя даже во Франции идею Большого Парижа ("новый комплексный план развития столичного региона Парижа") в свое время выдвинул президент страны, и, вопреки противостоянию многих политиков, вскоре было создано целое министерство по делам Большого Парижа.

В ноябре большая делегация киевских чиновников и депутатов ездила перенимать опыт Большого Парижа. После командировки столичным властям стало ясно, что порядок создания Киевской агломерации надо определять на законодательном уровне, и они будут готовить предложения для Верховной Рады.

Кстати, действующий Генеральный план Киева, предлагающий сделать из Киева мегаполис (очень крупный как по занимаемой площади, так и по численности населения город, образовавшийся за счет присоединения соседних населенных пунктов) не только не был согласован с органами местного самоуправления, Киевским областным советом и Киевской областной государственной администрацией. Создать мегаполис в рамках действующего законодательства возможно только путем проведения референдумов в каждом населенном пункте и получения согласия территориальных общин.

Это практически нереально, поскольку для населения могут возникнуть определенные экономические и социальные потери. Например, для ведения личного крестьянского хозяйства в селах граждане приватизируют безвозмездно участки до 2 гектаров; для строительства и обслуживания жилого дома в селах – до 25 соток, в поселках – до 15 соток, и все это без проблем. А в Киеве – даже теоретически не более 10 соток. В столице значительно выше плата за землю, за аренду жилья, уровень цен. Кроме того, местные общины теряют полномочия местного самоуправления.

Что касается границ, то они были утверждены еще в советское время, и сейчас столица не собирается выходить за их рамки.

Проект нового Генплана предусматривает вполне реальное развитие единой открытой градостроительной системы – город Киев и пригородные территории (Киевская агломерация), охватывающие 10 административных районов, Ирпенский горсовет и 8 городов областного значения, площадью примерно 1,18 миллиона гектаров и населением примерно 4,3 миллиона человек.

Структура агломерации включает урбанизированное ядро, внешнюю зону и отдельные сектора. Урбанизированное ядро (в пределах строящейся Большой кольцевой дороги Киева) составляет территория, охваченная средней 40-минутной транспортной доступностью до центра Киева. К ядру относятся города Борисполь, Бровары, Боярка, Вишневое, Ирпень, Буча и Вышгород. Во внешнюю зону включены поселения за пределами ядра, в том числе города Васильков, Обухов и Украинка.

Но существует проблема: во всех окружающих Киев населенных пунктах (в то время, пока в столице все еще не принят главный градостроительный документ – Генплан!) за последние лет пять были приняты свои Генпланы. Города и поселки обязаны выполнять только их. Это тоже аргумент, почему старт Киевской агломерации должны давать "сверху" – парламент, а то и президент.