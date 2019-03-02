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Сергей Петрик

публицист

Передайте, пожалуйста, айфон на компостер

мнение
Сегодня, 08:26
Передайте, пожалуйста, айфон на компостер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/932/cd3/5c7932cd3fdce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/932/cd3/5c7932cd3fdce.jpg Сергей Петрик

В Киеве городские власти собираются за пять лет потратить 6 миллиардов гривен на покупку 200 новых автобусов и по 100 – трамваев и троллейбусов. Итого 400 единиц. Почему именно такое количество – это не поддается объяснению. 

Видимо, исходили из возможностей бюджета, а также суммы, которую можно получить на новые машины от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

В сфере общественного транспорта цифры берутся с потолка. В Киеве, как и по всей Украине, коммунальные транспортные предприятия знают только, что есть утренние и вечерние часы пик. В это время добавляют на все маршруты по паре транспортных средств. А в середине дня, наоборот, сокращают их количество по максимуму. Невзирая на то, возит транспорт воздух или под завязку набит пассажирами. При этом, например, в Киеве пиковые часы приходятся на разное время на разных участках:  в спальных районах в одно время, в центральных – в другое. Этого никто не учитывает. А при открытии новых маршрутов транспорт снимается с других. 

В колонке Что даст киевлянам Подольский мост и где проляжет метро на Троещине – по Маяковского или по Бальзака от 12 февраля я писал о разработке транспортной модели Киева, которая позволит создавать сценарии микромоделирования в том числе разных вариантов развития общественного транспорта. С учетом этого разрабатывается Комплексная схема транспорта города Киева (КСТ), в которой и будет детально расписано научно обоснованное развитие сети общественного транспорта.

Прогнозная транспортная модель также предоставит возможность моделирования транспортного движения при разработке детальных планов отдельных территорий, размещении новых комплексов жилищно-общественной застройки и реконструкции кварталов устаревшей застройки, проектировании транспортных развязок. 

Таким образом, только после того как (надеюсь, в текущем году) будет разработана КСТ, станет понятно, сколько, каких именно, куда и когда нужно добавить единиц общественного транспорта. 

Но и это еще не все. Хорошие перспективы для совершенствования сети общественного транспорта откроются, если в полноценном режиме заработает автоматизированная система учета оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронные билеты). 

Пока почти до конца 2019 года система е-билета в Киеве будет тестироваться, но надо бы, чтобы функции, возложенные на нее в других странах, внедрили и у нас.

Сейчас эта система просто удобна для пассажиров. Не надо рыться в карманах, передавать за проезд, ждать сдачу – заплатил с помощью карточки или смартфона и едь спокойно. 

Но для города главная и пока неиспользуемая функция е-билета – это, помимо сбора денег за проезд, в первую очередь сбор данных обо всех перемещениях общественного транспорта, причем с точностью до остановки. 

Эта информация со временем могла бы обрабатываться в режиме реального времени, передаваться в дата-центры и служить основой для корректирования наличия подвижного состава на маршрутах. А собранные архивные данные были бы исчерпывающим новым материалом для анализа пассажиропотоков и совершенствования сети общественного транспорта. Город меняется, характер перемещения людей тоже, значит, придется менять и маршруты. 

Будет правильно, если город не бросит внедрение е-билета на полпути (и, добавлю, если транспортники не станут его саботировать), а снабдит систему нормальными европейскими функциями. 

Пока нам обещают опять-таки дополнительные удобства для пассажиров, которые могут добавить еще в процессе тестирования в этом году: появится возможность оплатить проезд в наземном транспорте банковской картой или с помощью приложений ApplePay и GooglePay.

Но что говорить о дата-центрах для изучения пассажиропотоков, если даже о таких удобствах для пассажиров, как е-билеты на время проезда, речь не идет. А они могут послужить отличным стимулом для владельцев личных автомобилей оставлять их на перехватывающих парковках возле метро или – для иногородних – на въездах в Киев с тем, чтобы дальше ехать по городу общественным транспортом. Сейчас уже почти готова Схема размещения гаражей и автостоянок в городе Киеве (см. колонку Перехватывающие парковки в Киеве: подробности от 24 ноября 2018 года), в которой предусмотрено первоначальное строительство таких парковок.

Итак, чтобы не с потолка обновлять парк коммунального общественного транспорта, надо разработать и утвердить градостроительную документацию (в частности, КСТ), ускоренными темпами строить парковки и сделать полноценной, а не как сейчас, автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском общественном транспорте. 

При желании на все это может пойти значительно меньше времени, чем пять лет, в течение которых киевские власти собираются покупать 400 единиц общественного транспорта и таким образом надеются избавиться от маршруток.

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Тег транспорт, Киев, петрик
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