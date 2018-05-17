Страх высоты: в Украине и небоскребы низенькие

Почему я на этом фото такой довольный? Потому что, возможно, уже ни один украинец не побывает в этом здании, а я успел, еще и сфотографировался на фоне окна. Дом высотой 215 метров по адресу Парк-авеню, 270 на Манхэттене в Нью-Йорке – классический образец интернационального стиля, считающийся архитектурным шедевром среди небоскребов.

52-этажный небоскреб в далеком 1961 году спроектировала одна из немногих женщин-архитекторов своего времени, сделавших заметную карьеру – Натали де Блуа из архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Скоро его снесут. Это будет самое высокое здание из всех, которые были демонтированы за всю историю человечества.

О, как многие мечтают снести все немногочисленные киевские небоскребы! Но в США архитекторы и общественные организации поднялись на защиту дома. В частности, американское отделение DOCOMOMO International (международной неправительственной организации, полное название которой – "Международная рабочая группа по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного движения") направило письмо нью-йоркской Комиссии по охране памятников с призывом спасти постройку. В этом обращении она названа "одной из самых элегантных и выразительных офисных высоток на Парк-авеню и на Среднем Манхэттене".

Снесут, а построят здание на 150 метров (или 18 этажей) выше. Сейчас в стенах небоскреба располагается штаб-квартира банка, где трудится 9 тысяч человек. В новом здании, которое должны построить на этом месте в 2024 году, банк планирует разместить на 6 тысяч сотрудников больше.

Снос здания на Парк-авеню, 270 – один из этапов муниципальной программы по уплотнению восточной части Среднего Манхэттена, запущенной в прошлом году, чтобы сохранить конкурентоспособность этого района в качестве финансового центра. Власти Нью-Йорка опасаются, что стареющий фонд вскоре станет неинтересен арендаторам. Поэтому департамент градостроительства предложил увеличить плотность застройки на 30 процентов и создать здесь новые комфортные условия для бизнеса. Согласно программе, в ближайшие десятилетия тут появится 16 новых небоскребов.

Так же и с жильем. На той же Парк-авеню, 432 (между 56-й и 57-й улицами) построили 96-этажный жилой дом – башню высотой 425,5 метра.

Пока у нас в спорах о том, какими должны быть города: высокими, дарящими ощущение мегаполиса и острой современности, или низкоэтажными, с меньшей плотностью населения и более спокойным бэкграундом – громче слышны голоса противников высотной застройки, крупные города мира переживают бум жилых небоскребов. Достаточно посмотреть последние новости в интернете, чтобы убедиться. Пишут, что началось строительство самого высокого модульного здания в мире – жилого комплекса в Лондоне. Он будет состоять из 38- и 44-этажных башен, в которых разместятся 546 квартир, художественная галерея и кафе. Во Франкфурте до 2022 года появятся 20 новых высотных жилых комплексов. Пять находятся на стадии строительства, еще 15 – в ближайших планах. В Копенгагене в ближайшей перспективе построят 49 высотных домов – двенадцать 32-этажных башен уже строятся, а еще на 37 выданы разрешения.

В городе будущего без небоскребов не обойтись, учитывая тенденцию роста городского населения во всем мире. Если сейчас в городах проживает 50 процентов населения планеты, то к 2050-му будет уже 70 процентов. Высотки решают самый насущный вопрос современности — они экономят землю, оставляя пространство для природы. Рост их числа вызван не только высокой стоимостью земли, но и всевозрастающими амбициями потребителей, которые постоянно подпитывает развитие строительных и других отраслевых технологий.

Мы еще далеки от этого. Интересно, что в мире и в Украине под небоскребами даже подразумевают не одно и то же. Там к категории небоскребов относят здания выше 200 метров. В Украине до 2009 года небоскребами считали здания выше 74 метров, теперь – 100 метров.

И строили их мало. Первый был построен в Киеве в 1912 году: 12-этажный небоскреб Гинзбурга, или Дом Гинзбурга на 90 квартир, заключающих в общем свыше 500 комнат. Первое время он был самым высоким небоскребом Российской империи – высотой 15 саженей (32,5 метра), с пятью деревянными башнями высотой по 3 сажени (6,4 метра) на крыше. Дом был взорван Красной армией 24 сентября 1941 года вместе с другими зданиями на Крещатике и окончательно разобран в начале 1950-х годов при строительстве гостиницы "Украина".

Следующими лидерами стали: харьковские 13-этажный Госпром (1928 год) и 14-этажный Дом проектов (1932 год) высотой соответственно 63 и 68,5 метра. Во времена УССР было запрещено строительство зданий выше 73,5 метра, но здание Вычислительного центра Аэрофлота в Киеве (сейчас там Министерство инфраструктуры Украины), построенное в 1986 году, имеет высоту 120 метров.

Высотки есть только в Киеве (где построено около четырехсот зданий в 20-49 этажей) и, с большим отрывом в количестве и высоте, в городах-миллионниках – Днепре, Харькове, Одессе и Донецке. Немногочисленные дома выше 20 этажей строят в Броварах, Черноморске, Мариуполе, Вышгороде, Кропивницком, Черкассах и Трускавце.

О том, что в независимой Украине собираются ограничивать этажность застройки и в скором времени строительство домов выше 16 этажей (48 метров) станет возможным только в городах с более чем 100 тысячами человек населения, я писал в колонке Село вывезти нельзя! от 10 мая. А в высотках и нет нужды, потому что места для строительства пока хватает. Даже в, казалось бы, плотно застроенном Киеве площадки под строительство на ближайшие десятилетия будут, например, на территории бывших промзон, которые планируют активно развивать. Да и себестоимость строительства высотных зданий выше, а технологии сложнее. Хотя девелопер экономит на земле, строительство высоток требует более дорогих решений по конструктиву здания. Кроме того, к ним применяются иные технологии и спецусловия самого строительства, другие требования пожарной безопасности и т.д.

Нельзя сказать, что лично я слепо выступаю за высотки. Потому что они уже навредили историческому центру Киева.

Я сам создавал петицию на сайте Киевской горгосадминистрации, которая немного недобрала голосов для рассмотрения. Она называлась "Запретить размещение зданий повышенной этажности и высотных зданий в историческом центре Киева", и в ней шла речь о том, что в Киеве все меньше целостных фрагментов исторической застройки, формирующей характер городской среды. Я предлагал: установить жесткие ограничения для строительства в историческом центре Киева; запретить там размещение зданий повышенной этажности и высотных зданий; установить четкие регламенты застройки для каждого квартала – исключительно с учетом характера и высотности существующей застройки.

Ведь очень важно то, как высотное здание впишется в пространство города. На примере Киева – чтобы высотки не торчали одинокими безобразными клыками в окружении "хрущевок" или, тем более, не заслоняли Большую Лаврскую колокольню. Сейчас можно построить любой небоскреб где угодно.

Поэтому (по примеру Нью-Йорка, Лондона и т. д.) Киеву, пока дефицита земли под застройку по-настоящему еще нет, нужен Генеральный план, в котором использование территорий будет представлено в соответствии с обновленными данными. Только после этого появится возможность разработать План зонирования территорий (Зонинг), который будет четкой основой для определения градостроительных условий и ограничений застройки. Он разделит Киев на кварталы и микрорайоны, в каждом квартале определит численность населения, высоту возможных новостроек, их функциональное назначение и прочее.

Тот же Манхэттен, с которого я начинал, наполовину плотно застроен небоскребами. Там городской налог на землю настолько высок, что любое другое сооружение строить невыгодно. При этом в высоких первых этажах множества небоскребов для любого прохожего всегда открыты зимние сады. Это условие, при соблюдении которого городской закон предоставляет некоторые льготы для владельцев небоскребов. На другой стороне Манхэттена небоскребов нет совсем. Во многом из-за неподходящего для них грунта, а также из-за того, что городская градостроительная документация, в целях улучшения условий проживания горожан, жестко регулирует этажность застройки.