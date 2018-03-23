Ваш дом снесут или надстроят? Жителям хрущевок приготовиться!

Почему не надо верить вдруг возникающим слухам о скором принудительном выселении жильцов из хрущевок и неизбежном повальном их сносе, я писал в колонках Страшилка о хрущевках: жильцов будут выселять от 22 ноября и Страшилка о хрущевках – 2: ваш дом снесут от 24 ноября 2017 года.

Все-таки времена, когда вопрос из заголовка станет актуальным, приближаются. И это несмотря на то, что до последнего времени Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины искало ответы даже на концептуальные вопросы, которые следует положить в основу новой редакции закона "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда". Например, какое количество жителей должно дать согласие на отселение (до 50 процентов, до 70 или больше процентов). Кто должен быть заказчиком реконструкции – государство, органы местного самоуправления или частные лица. И даже что следует считать такой реконструкцией.

На проходившей на этой неделе научно-практической конференции, которая собрала, наверное, последние рекомендации от представителей общественности, проектных и строительных организаций и профильных объединений, я понял, что единого мнения как не было, так и нет. Поэтому, чтобы поучаствовать в общественном обсуждении законопроекта, следите за сайтом Минрегиона, где он скоро будет выставлен.

Не знаю, как в небольших городах, а в крупных местные власти ждут не дождутся, когда реконструкция станет возможной. Особенно в Киеве, где кварталы хрущевок и прочих устаревших и даже аварийных домов (на территориях общей площадью почти 400 гектаров) построены в основном в приближенных к центральной зоне города районах, в которых особенно ощущается дефицит свободных территорий под жилищное строительство. Площадь каждого квартала колеблется от пяти до 25 гектаров.

В новом Генеральном плане Киева появится схема размещения кварталов, которые подлежат комплексной реконструкции и санации (на фото – проект схемы) с основными технико-экономическими показателями.

Подробности реконструкции или реновации жилья, размещения необходимых объектов социального обслуживания и инженерно-транспортной инфраструктуры должны уточняться в детальных планах территорий, с учетом мнения местных жителей.

Существует всего два направления реконструкции устаревшего жилья, и сторонников обоих не переубедить. То ли это снос домов или кварталов, сопровождающийся отселением жильцов, и возведение на их месте новых высотных жилых комплексов. То ли реконструкция зданий за счет пристроек и надстроек с полной санацией.

Оба они могут существенно изуродовать наши города. Например, вместо 5-этажных хрущоб могут понастроить таких же хрущоб, но только 25-этажных. Или понапристраивать к хрущевкам новые этажи – кто во что горазд.

А речь должна идти о пространственном развитии городов. Комплексная реконструкции кварталов устаревшего жилья способна наделить города большими экономическими, социальными и техническими возможностями.

Представьте, живете себе в малопрестижном районе – и бац, появляется возможность без переезда повысить социальный статус. Застройка может стать более многообразной и неузнаваемо изменить облик городов. В конце концов, реконструируя кварталы, можно, кроме строительства жилья, решить проблему отстающего строительства социальной инфраструктуры.

Поскольку задача государственная, негоже, чтобы какие-нибудь шаромыжники распоряжались ценными землями и фактически судьбами миллионов жителей хрущевок. Тут уместной будет работающая масштабная государственная программа наподобие той, по которой строились те же хрущевки (неработающих программ было уже достаточно). Под нее могут использоваться, наверное, и международные кредиты.