Всех объединит неизбежная старость, или Кое-что об эйджизме

Об эйджизме, или дискриминации по возрастному признаку, у нас принято упоминать в связи с трудоустройством. Как и многие, кому за 40 (а мне 50 лет), я по себе вижу, что с выражением "старый конь борозды не испортит" у нас не считаются.

На самом деле явление шире, и относится ко многим сферам: с разной скоростью скорые помощи едут к молодым, людям среднего возраста, а к пожилым и вовсе не торопятся или не приезжают совсем. Это тоже эйджизм.

Офтальмолог, которой я пожаловался на ухудшившееся зрение, сказала: "А что вы хотите, вашему глазу сто лет". Это тоже эйджизм.

Хотя об эйджизме писала и возглавлявшая Минздрав Ульяна Супрун у себя в Фейсбуке: "Исследования показывают, что дискриминация по возрастному признаку может негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии. Более того, есть данные, указывающие, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, нежели те, которые воспринимают его положительно". Короче, крайне вредное для здоровья явление.

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Недавно я был на киевском предприятии, работающем на космическую отрасль. Спросил у директора, какой средний возраст рабочих. Он замялся и ответил: выше 60-ти. И рассказал, что у них работает 82-летний токарь, которого они уволили, потому что ему трудно поднять упавшую заготовку. А он восстановился через суд, принеся справку о состоянии здоровья, позволяющем работать токарем. Директор посетовал, что 60-70-летниие мастера своего дела могли бы обучать молодежь, но та не стремится овладевать рабочими специальностями. И это, заметьте, профессии, которые требуют физического напряжения.

С другими профессиями не так. В результате стремительного перехода от индустриальной эры к технологической работодатели отдают предпочтение цифровому поколению, которое разбирается в гаджетах и гигабайтах лучше, чем те из нас, кто с детства не был знаком с технологиями. Но парадокс в том, что здоровье представителей поколения, которому сейчас до 60-ти, крепче, чем у молодых, они активны и работают дольше, но чувствуют себя невостребованными. Их волнения, что начальство или потенциальные работодатели будут считать их опыт и годы скорее недостатком, чем преимуществом, вполне обоснованы.

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Да, кое в чем молодежь сильнее, но преимущества старшего поколения, которые игнорируют работодатели, например, заключаются в улучшении с возрастом интегративной ментальной функции. То есть различные явления и процессы объединяются в единую систему, что позволяет лучше организовывать деятельность других людей и экономить затрачиваемые для достижения цели усилия. Обычно только после 50 лет люди становятся самыми эффективными руководителями и успешными политиками – это факт.

И если эйджизм, проявляемый частным бизнесом, мне безразличен, пусть такому работодателю будет хуже, то явный перекос в сторону молодых и неопытных в системе государственного управления меня как гражданина беспокоит.

Как само собой разумеющееся говорят о кадровом голоде. Соглашусь, что среди тех, кому до 30-ти, он есть. Но остались еще в Украине и профессионалы, которых списали по возрасту. Это и люди с опытом – старшего возраста. Вспомним о широкомасштабных реформах 1990-х, после которых в 2000-х экономика начала активный рост. Конечно, тогда привлекались западные консультанты, но львиную работу делали наши специалисты. У народа память короткая, а времени прошло не так много, и они до сих пор живы-здоровы. Это и более молодые люди – предприниматели, интеллектуалы, которые в 1990-х только становились на ноги и на глазах, и при участии которых прошло становление рыночной экономики в стране. Многие искренне хотят перемен, имеют представление, что для этого надо делать, но не могут пробиться и подумывают о выезде или, что печальнее, уже опустили руки. Сначала не было шанса пробить ту стену, которую, в целях самозащиты, построила вокруг себя бюрократическая система. А когда система зашаталась, оказалось, что новые лица должны быть молодыми.

Мне кажется, что для того, чтобы с таким социальным явлением как эйджизм покончить навсегда, понадобится менять взгляды людей, а на это уйдут десятилетия. Ведь большинству из нас кажется таким милым советский лозунг "Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт". У нас еще не все в порядке с равноправием женщин, людей с ограниченными возможностями и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Хотя, в отличие от вышеперечисленных, всех нас без исключения объединит лишь неизбежная старость. Нам со временем придется принять возраст как любой другой тип разнообразия.

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