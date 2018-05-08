Навчимо Європу бенкетувати?

Ай молодець!

Так і хочеться поаплодувати щирій українській гостинності! Це ж треба на рівному місці у нашому місті влаштувати такий ажіотаж, щоб ціни на житло підстрибнули аж до 9 тисяч євро за ніч!

Круто!

Оце справжній фінал Ліги чемпіонів!

І, ніби, керівництво держави "грошей не любить", а до фіналу в Києві доїде лише найзаможніший!

Дорогий футбол!

Хто платить, той і музику замовляє. Гарячі футбольні фани вже розгорнули в соцмережах скандальні кампанії. Просять УЕФА втрутитися і приструнити готельних ділків, погрожують не лише судовими позовами, а також всерйоз обговорюють "смачненьку бійку". А чого ж, за такі гроші?!

Вболівальники не втямлять, невже в Києві не знайдеться 120 тисяч ліжкомісць? Хіба не можна було заздалегідь (як наприклад робили під час Євро 2012) спортивним менеджерам від держави викупити номери в готелях по нормальних цінах?

Відомий блогер Антон Ходза жартує:

"Отже, приблизний кошторис фіналу ЛЧ для іноземних гостей столиці.

Таксі з Борисполя – 35 000 грн + 4000 подача машинки

Ніч в халупі з котами – 140 000 грн + комуналка

Хот-дог з пивом – 23 000 грн за порцію

К*рви – 70 000 грн за хвилину

Туалетний папір з Х*йлом – 9500 грн за штуку

Ітого можна вкластися у 281 500 грн. Welcome to Kyiv".

Але у кожному жарті є краплинка жарту... напередодні турніру з центру Києва вже зникли всі лавки, а влада ну дуже своєчасно розгорнула капітальний ремонт доріг.

Українці пропонують на додачу обов’язково ще влаштувати ремонт центру міста, включаючи повне зняття асфальту (у першу чергу в фан-зонах). І треба не забути відключити гарячу воду, а холодну давати строго за графіком.

З позитивного: мешканці Києва створили у мережі Facebook групу Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18, у якій пропонують фанатам "Реала" та "Ліверпуля" безкоштовну ночівлю в день фіналу Ліги Чемпіонів – 26 травня 2018 року.

І пропозицій чимало!