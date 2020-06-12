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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Через несколько недель меткомбинаты могут остановиться

12 июня, 14:04

Не знаю, как власть собирается выигрывать местные выборы (которые, как известно, являются репетицией парламентских), но могу с уверенность сказать, – на Юго-Востоке у "зеленых" начинаются большие проблемы. Держим в уме, что именно избирателям из этой части Украины Зеленский фактически обязан своим президентством.

Ситуация серьезная. Как известно, Юго-Восток – это металлургия. Крупные меткомбинаты находятся в Мариуполе, Запорожье, Днепре, в Кривом Роге и Каменском. Загружены они сейчас едва ли на две трети, хотя раньше стабильно держали уровень 90%. Производство в отрасли упало на 30% и продолжает падать. В мире резко упал спрос на металл. Плюс наша власть на половину увеличила пошлину на железную руду. Мало того, что украинский металл теперь сложнее продавать, так он еще стал менее привлекательным по цене.

Пока все играют в большую политику, через несколько месяцев меткомбинаты могут остановиться. Так как работать станет просто невыгодно. Если государство не придет на помощь металлургам, в крупных городах Юго-Востока возникнут очаги социальной напряженности. Как вы думаете, за кого на местных выборах проголосуют доведенные до отчаяния, потерявшие работу люди?

Вопрос риторический. Но последствия, скорее всего, будут реальными. Кризис в металлургии может оказаться "шахом" для "слуг народа". А по правилам шахматного искусства, за ним непременно последует "мат".

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