Почему повышение ренты на руду – это камешек, который вызовет лавину проблем для Украины

В Украине разгорается очередной скандал, связанный с вступлением в силу закона №466-IX, которым внесены кардинальные изменения в порядок уплаты налогов бизнес-структурами. И хотя эксперты говорят, что в целом закон прогрессивный и приближает наше налоговое законодательство к мировым стандартам, в нем есть подводные камни, которые неминуемо проделают не одну, а сразу несколько огромных "пробоин в судне" под названием "Украина".

Чего не учли парламентарии, принявшие этот закон, а также чего не заметил подписавший его президент, разобрался сайт "Сегодня".

Новый закон с длинным названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вступил в силу 23 мая. Не будем останавливаться на том, какие неувязки устранил этот закон, но уже понятно, что новые технические и логические неувязки благодаря ему появились. И наверняка появятся еще, причем не только в экономике, но и в политике, и в социальной сфере.

Скандал №1, который удалось погасить

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Первыми забили тревогу производители машинных масел. Ибо они с 23 мая вынуждены были платить акциз в размере 213,5 евро за импорт каждой тысячи литров так называемого "базового" масла – сырья, необходимого для производства машинных масел и других смазочных материалов.

"Как выяснилось, акцизом обложили базовые и прочие масла, около 100 позиций, которые растаможиваются по коду 27 10 19 99 00 "другие смазочные материалы и другие дистилляты", – разъяснил нам директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Я не слышал, чтобы где-то масла облагались акцизом. Но наделение масел "акцизным" статусом автоматически накладывает массу требований для работы с ними: надо сделать и оформить акцизный склад, стать плательщиком акциза, получить лицензию на производство, транспортировку, хранение и реализацию акцизных товаров. Удивительно, но закон даже не предусматривает переходной период для выполнения всех этих действий. Работа заводов по выпуску масел остановилась, в том числе крупнейшего из них – бердянского АЗМОЛа".

Учитывая серьезность и масштабность проблемы, скандал удалось быстро погасить. Таможня и налоговая отправили в свои подразделения циркуляры, в которых разъяснялось, что базовое масло не является подакцизным товаром.

Скандал №2, который набирает обороты

Пример с акцизом на масла приведен, дабы заострить ситуацию вокруг еще одного сомнительного, по мнению экономистов, новшества закона – повышения в 1,5 раза ренты на добычу железной руды, которая является главным сырьем для производства металлопродукции украинскими предприятиями. А металл, как известно, одна из основных статей экспорта Украины – 25,5% по итогам 2019 года, на сумму 12,8 млрд долл. В 2019 году предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) уплатили в госбюджет 30 млрд грн.

Эксперты уверены: в отличие от скандала с акцизом на масла, повышение ренты на добычу руды окажется тем камешком, который вызовет лавину серьезных экономических, политических и социальных последствий. Металлурги тоже – "Азовсталь" уже просит президента отсрочить на год повышение ренты на добычу руды.

Экономические последствия: потеря рынков

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Украинский ГМК давно испытывает сложности, которые начались в 2018-2019 годах из-за падения мировых цен на металлопродукцию на 25-30%. Производство стали в 2019 году снизилось в сравнении с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна – на 2,5%. По итогам 2019 года металлургические предприятия Украины оказались в убытках на 31 млрд грн.

В 2020 году ситуация ухудшилась. За I квартал падение выплавки стали составило 3,4%. Вследствие введения карантинных мероприятий по всему миру, с апреля начался обвал, производство в металлургии в апреле упало на 30%. Многие страны, поддерживая своих производителей, вводят ограничения на импорт металлопродукции. Внутреннее потребление в Украине небольшое, основная часть продукции (80%) идет на экспорт, но из-за протекционизма экспорт осложняется.

Дополнительное резкое повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту себестоимости украинского металла, снижению его конкурентоспособности. Работа метпредприятий утратит экономический смысл. Выиграют от этого конкуренты, а никак не Украина. Наши металлурги и ГОКи потеряют часть мировых рынков, а их место займут предприятия и ГОКи России. "Слуги народа", увеличившие ренты на украинскую руду, невольно окажутся пособниками страны-агрессора.

Социальные последствия: безработица, протесты, рост преступности

Очевидно, что никакой бизнес не станет работать себе в убыток. Украинские метпредприятия будут вынуждены сокращать производство и загрузку мощностей (сейчас загрузка 70%, обычно – 90%), увольнять персонал. Уволенных окажется очень много, ведь около 10% от всех работников страны заняты в ГМК.

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Альтернативных вариантов трудоустройства практически нет, поэтому население городов с крупными метпредприятиями – Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог, Днепр, Каменское – будет нищать, начнутся протестные акции, повысится преступность.

Если будут сокращены работники меткомбинатов, то упадет спрос на продукцию малого и среднего бизнеса (МСБ), т.е. в городах металлургов дополнительно ухудшится ситуация еще и в МСБ, который наиболее сильно пострадал из-за карантина;

Существенно сократится финансирование социальной инфраструктуры городов металлургов – больницы, школы, дороги;

Значительно осложнится ситуация с финансированием Пенсионного фонда – предприятия ГМК в 2019 году уплатили ЕСВ 24,5 млрд грн, 12,5% поступлений в ПФ обеспечил ГМК.

И это еще не все. Одно рабочее место в металлургии создает 2,6 рабочих мест в смежных отраслях – это железнодорожные перевозки, порты, ферросплавные, коксохимические, машиностроительные предприятия. Падение производства меткомбинатов ударит по смежникам: там также будет спад производства, уменьшение уплаты налогов предприятиями, увольнения работников.

Политические последствия: обвал рейтинга власти

Очевидно, что последствия повышения ренты на добычу руды в виде снижения уровня жизни народа приведут к ухудшению политической обстановки в областях, связанных с металлургией – это Днепропетровская, Донецкая (подконтрольная часть), Запорожская, Полтавская, где есть крупные ГОКи. То есть, в тех областях, которые "расшатывала" Россия в 2014 году, которые она видит в составе так называемой "Новороссии".

Ухудшение уровня жизни в этих областях неминуемо обрушит в этих областях рейтинг власти и снизит результат партии "Слуга народа" на местных выборах в октябре 2020 года. К тому времени население ощутит все негативные последствия остановки меткомбинатов и будет голосовать против партии "Слуга народа", представители которой инициировали повышение ренты на добычу руды.

Власть также утратит симпатии патриотической части избирателей на местных выборах и в других регионах. Патриотически настроенный электорат вряд ли отдаст им свои голоса. Люди понимают, что повышение ренты на добычу железной руды в итоге окажется в интересах России, страны-агрессора.

И еще один важный фактор. Рост недовольства властью со стороны населения наверняка будет использован РФ для усиления пророссийских настроений, создания плацдарма для антиукраинских акций, направленных на дальнейший подрыв территориальной целостности Украины. Резко осложнится решение задачи по реинтеграции временно оккупированных территорий – их можно привлечь только лучшим экономическим положением.

Эксперты: В закон №466 нужны правки

Экономисты говорят, что закон №466 – сырой и уже нуждается в доработке.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил: еще 6 лет назад удельный вес ГМК в экспорте Украины был 35-40%, сейчас упал до 25%, что говорит о серьезном ухудшении ситуации в украинской металлургии.

"Повышением ренты на руду по нашим металлургическим предприятиям наносится двойной удар – с одной стороны, в мире падает спрос и цена на их продукцию, с другой стороны, растут их затраты из-за повышения ренты на добычу железной руды, – анализирует Олег Пендзин. – Другие страны защищают национального производителя, почему в Украине поступают наоборот? Образно говоря, власти режут курицу, несущую золотые яйца, чтобы один раз "поесть мяса" – временно увеличить доходы казны. Не исключаю, что с повышением ренты на руду работа металлургических предприятий утратит экономический смысл. Но намного полезнее для государства стабильно работающий ГМК – это регулярные крупные поступления в бюджет и Пенсионный фонд, развитие социальной сферы и стабильность в регионах. ГМК – это вертикально интегрированные компании, где прибыльная добыча железной руды перекрывает убыточное производство, например, чугуна. Если у горняков отобрать эту прибыль, что и сделано, то металлургов нечем будет поддержать, и им останется только затушить домны. Промпроизводство падает 10 месяцев подряд, в апреле – минус 16,2%. Если металлурги будут вынуждены еще снизить производство металла, который невозможно будет продать из-за удорожания руды, начнется стремительный обвал экономики Украины. Вывод однозначный: пошлины на руду повышать сейчас нельзя".

Олег Пендзин привел несколько цифр: сейчас 12% ВВП Украины создается в ГМК и смежных с ним отраслях. Объем выпущенной промпродукции в Украине в 2019 году – 2,48 трлн грн, продукция ГМК – 572 млрд грн (23%).

Экономист, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман говорит, что закон № 466 в первую очередь выгоден иностранному бизнесу.

"Он не пострадает, тяжесть налогообложения увеличится на национальный бизнес, – отметил Эрик Найман. – Это торможение развития украинского бизнеса, торможение экономики, которая и так находится в депрессии. Закон, к сожалению, углубляет эту депрессию. Поэтому считаю, что в него однозначно необходимо вносить поправки".

Выводы

Казалось бы небольшое изменение законодательства с увеличением ренты на железную руду приведет к масштабным негативным последствиям:

обострение кризиса в украинской металлургии, которая находится в очень сложном положении;

ухудшение положения в смежных с металлургами отраслях;

множественные негативные макроэкономические и социальные последствия;

снижение рейтинга нынешней власти перед местными выборами, которые она может из-за этого проиграть;

получение преимуществ российскими металлургами перед украинскими;

расшатывание обстановки на Юго-Востоке, рост пророссийских настроений;

осложнение реинтеграции Донбасса.

Все это убедительно доказывает: во избежание таких последствий, повышение ренты на добычу железной руды нужно отложить до прекращения кризиса в экономике Украины.

Увы, непродуманные действия по повышению налогов и пошлин стали уже обыденностью. О том, чем обернется для Украины введение заградительных пошлин на импортное топливо, смотрите в сюжете "Сегодня":

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