Декарбонизация обойдется украинской металлургии в 25 миллиардов долларов

Декарбонизация стала одним из главных трендов мировой экономики и мировой политики. Участившиеся разрушительные природные катаклизмы заставляют национальные правительства и бизнес искать возможности ускорения процесса достижения климатической нейтральности. О последней говорят, как о вполне достижимой цели к 2050 году. Вопрос в том, каким к этому времени будет климат Земли и не опоздает ли человечество с декарбонизацией?

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Металлургия является одним из главных генераторов парниковых газов. Сегодня много говорится о необходимости внедрения передовых технологий, которые позволят значительно снизить парниковые выбросы. Речь идет о восстановительной плавке, улавливании и использовании углерода, DRI с использованием водорода и электролизе. Однако необходимо помнить, что перечисленные технологии находятся на стадии R&D.

Уже сегодня на основании прогнозов экспертов можно говорит о некой временной линейке экотехнологий. Так, к 2025 году ожидается внедрение в производство таких технологий, как переработка отходящих газов в химические продукты, использование биомассы для частичной замены угля, использование водорода для замещения ПУТ. К 2028 году планируется начать внедрение восстановительной плавки с улавливанием.

Не раньше 2030 года эксперты ожидают появление технологии улавливания СО2 для хранения или переработки, а также технологии производство DRI с использованием водорода. С учетом приведенных прогнозов большинство металлургических гигантов ожидают достижения климатически нейтрального производства лишь к 2050 году. Но есть эксперты, считающие, что конечную дату нейтральности нужно перенести на десять лет раньше.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA) в 2070 году основным сырьем для производства стали в мире будет лом или ЖРС с использованием водорода либо с применением технологий улавливания. Но зеленые новации принесут за собой экономические проблемы. Операционные расходы на производства зеленой стали вырастут на 30-80%, по сравнению с нынешним уровнем.

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Одним из главных факторов конкурентоспособности продукции станет использование дешевой электроэнергии. Как известно, себестоимость производства зеленой электроэнергии значительно выше, чем у э/э, произведенной традиционными способами. Чтобы производить много дешевой чистой электроэнергии понадобятся огромные инвестиции. Именно этот вопрос является ахиллесовой пятой украинской декарбонизации.

По предварительным оценкам, отечественным металлургам для перехода на климатическую нейтральность понадобится 25 млрд долл. инвестиций. Причем пик финансовых затрат придется на период 2030-2070 гг. Учитывая пассивную роль государства, украинским меткомбинатам, скорее всего, придется принимать непопулярные решения. Среди них – закрытие вспомогательных производств и внедрение технологий, требующих меньшего количества рабочей силы.

В 2020 году капитальные инвестиции в ГМК сократились на 28,2% – до 1,37 млрд долл., в том числе в металлургии – на 40,8%, до 640,2 млн долл. Эти цифры скорее говорят о кризисе, чем о скором инвестировании в экотехнологии. Нарастающий в Украине дефицит лома также не позволяет надеяться на ускорение темпов декарбонизации в металлургии. По прогнозам экспертов, первое внедрение прорывных технологий в промышленных масштабах на украинских меткомбинатах произойдет не раньше 2035 года.