Мининфраструктуры провоцирует экономический кризис

Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Согласно документу, с 1 сентября ликвидируются самые востребованные внеклассовые грузы, их планируется приравнять к грузам 1-го класса. Плюс ко всему на 8% вырастут тарифы на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов. С 1 января 2022 года тарифы вырастут еще на 20,4% и 6,5% соответственно.

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Указанная инициатива МИУ стала неприятной неожиданностью для промышленности. Правительство обещало до окончания карантинного кризиса не менять ставки налогов и не повышать тарифы естественных монополий. Однако последние события, связанные с попытками Кабмина протащить через парламент такие вредоносные законопроекты, как №5600 и №4167, показывают, что власть не собирается держать слово.

Сегодня "Укрзализныця" является монополистом в ж/д отрасли. Тарифы на грузовые перевозки в Украине выше, чем в России и Казахстане. С производителями из этих стран конкурируют украинские экспортеры промышленной продукции на внешних рынках. Повышение тарифов обернется для них потерей конкурентных позиций и убытками. Вслед за этим последует снижение объемов производства, валютных и налоговых поступлений. Предприятиям придется массово сокращать работников.

В итоге за тарифные эксперименты МИУ заплатят украинские граждане. Увеличение ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к подорожанию продуктов питания и коммунальных услуг. Пострадают самые незащищенные категории населения – малоимущие и пенсионеры. Правительству придется увеличить объемы социальных расходов за счет роста госдолга и дефицита государственного бюджета.

Вопрос в том, стоят ли дополнительные 12 млрд грн, которые УЗ получит от повышения тарифов, риска возникновения нового экономического кризиса?! Неужели Мининфраструктуры ради хронически убыточной госкомпании, где процветает коррупция, готово поставить на карту благосостояние социально уязвимых украинцев и конкурентоспособность украинского экспорта?! Оба вопроса, безусловно, риторические.

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Считаю, что без проведения полного независимого аудита УЗ и последующего разделения компании на несколько самостоятельных филиалов, говорить о любом повышении тарифов преждевременно. Бизнес должен быть уверен, что его деньги пойдут не на финансирование убытков "Укрзализныци", а на развитие системы железнодорожной логистики.