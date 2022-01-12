Опыт: декарбонизация по-корейски

От решений власти в рыночной экономике зависит очень многое. Власть должна создавать правила, по которым работает экономика и отдельные отрасли. Если власть не принимает решений, то важные вопросы подвисают, как в случае с декарбонизацией в Украине. Наше правительство второй год подряд пишет планы, концепции и стратегии, но всячески уходит от вопроса, по каким правилам будет проходить декарбонизация в промышленности? Какой будет помощь государства бизнесу и когда ее можно будет получить? Саботаж декарбонизации происходит не только в исполнительной власти. Провластное большинство продолжает продвигать сомнительные инициативы, которые направлены на принуждение, а не поощрение предприятий к внедрению экотехнологий.

Но хорошо, что есть передовой мировой опыт, который можно смело перенимать. Недавно власти Южной Кореи объявили, что в стране будет внедрена политика налогового стимулирования декарбонизации. Налоговые стимулы будут распространяться на проекты по разработке 48 технологий по сокращению выбросов СО2. Среди них: улавливание, использование и хранение углерода, производство водорода и строительство возобновляемых источников энергии. Бизнес, развивающий такие технологии, сможет получить налоговый кредит в размере 20-30% для больших предприятий и 30-40% для малых. Соответствующий пакет законопроектов будет принят в феврале этого года.

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Декарбонизация для Южной Кореи – вопрос конкурентоспособности на мировом рынке. Страна является шестым по величине производителем стали в мире. Осенью 2021 года южнокорейские власти объявили о намерении сократить выбросы СО2 на 40% к 2030 году от уровня 2018 года. На эти цели только в бюджете 2022 года предусмотрено более 10 млрд долл. Обратите внимание на конкретику действий власти: сказали – сделали, даже принятие законов о налоговых стимулах для декарбонизации и то запланировано.

Что мешает украинской власти действовать так же слажено и понятно для бизнеса? Рискну предположить, что неэффективные и запоздалые решения правительства продиктованы прежде всего непониманием специфики промышленного производства, низким уровнем профессионализма и дефицитом стратегического государственного мышления. Пока у власти будут находиться политики, декарбонизация в Украине будет развиваться лишь усилиями промышленных компаний. Лишь государственники смогут развернуться лицом к бизнесу и принять необходимые решения.