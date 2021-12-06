Плохая работа "Укрзализныци" сдерживает экспорт

Заверения власти об улучшении ситуации в "Укрзализныце" не подтвердились. Статистика – упрямая вещь и она говорит о серьезных проблемах. По данным Госстата, за десять месяцев 2021 года объем железнодорожных грузовых перевозок руды снизился на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По зерну снижение составило 7,8%. Нынешний год был примечателен рекордными ценами на ЖРС и зерно, поэтому логично было бы ожидать роста объемов перевозок по данным экспортным позициям. Почему же в итоге мы получили падение грузов, составляющих основу украинского экспорта?

Причины банально просты. "Укрзализныця" в союзе с Мининфраструктуры продолжают решать все проблемы за счет повышения тарифов на грузоперевозки и стоимости аренды вагонов. Например, в разгар выполнения экспортных контрактов аренда вагонов под перевозку кукурузы выросла в цене в 12 (!) раз. Это меньше всего похоже на грамотное управление ж/д логистикой, а, скорее, напоминает экономический шантаж аграриев, которые в условиях монополии УЗ были вынуждены согласиться на новые кабальные цены и тарифы.

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Грузоотправители отмечают, что из-за неэффективной работы менеджмента "Укрзализныци" значительно снизилось качество услуг железнодорожного монополиста и на 20% упала оборачиваемость вагонов. Последний показатель чрезвычайно важен для экспортеров, так как более медленная логистика со стороны УЗ приводит к систематическому срыву экспортных контрактов. В результате компании вынуждены платить неустойки и штрафы, а также терпеть убытки из-за недополученной прибыли. Согласно заявлениям бизнеса, с каждым днем на железной дороге все острее ощущается дефицит локомотивов.

Считаю, что Кабмин должен разобраться, почему "Укрзализныця" создает искусственные проблемы экспортерам. Такая политика может привести к снижению экспортной выручки и налоговых поступлений в масштабах всей экономики. Некоторые негативные последствия можно наблюдать уже сейчас. Курс гривны упал до 5-месячного минимума, за последнюю неделю ноября НБУ для удержания курса вынужден был продать на межбанке 630 млн долл. По факту это 90% полученного кредита от МВФ. В первую неделю декабря было продано еще 150 млн долл. Как видно, ошибки горе-управленцев из УЗ обходятся Украине слишком дорого.