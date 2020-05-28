Сверху все-таки виднее (укр.)

А ви знаєте, друзі, чому в Україні не використовували дрони для спостереження під час пандемії коронавірусу, температурного скрінінгу чи навіть елементарних доставок ліків? Пам’ятаєте, не так давно у дописі ми говорили про широкі можливості для використання БПЛА в Україні під час пандемії та порівнювали це з іншими країнами?

Так от… Інформація, яку я дізнався, стала таким собі відром холодної води на голову.

От ніби все в Україні роблять правильно – карантин, обмежувальні заходи і таке інше. Але ж є і речі, про які ну ніяк не можна сказати, що це забавки. І якщо вже навіть Нова Зеландія та Австралія, попри жорстку заборону, все ж таки дозволили використання дронів, то чому в Україні зась?

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Саме так. Відповідаючи на питання на початку: БПЛА не використовувались в Україні тому, що ще торік чиновники обмежили використання безпілотників над певними зонами.

Ще раз: повноцінне використання дронів для повноцінного функціонування суспільства в Україні в умовах карантину не було не тому, що таких дронів немає, а тому, що це заборонено всілякими підзаконними актами (їхня притомність – то окрема тема), і ніхто навіть пальцем не поворухнув, аби переглянути цю заборону. І це в той час, коли увесь світ навпаки задіює якомога більше всіляких новітніх винаходів, аби полегшити життя під час пандемії.

Я не стверджую, що саме накази, укази і таке інше про заборону польотів БПЛА в різних місцях стали єдиним чинником. Адже ніхто із приватних власників вам цього прямо не скаже, так само, як і в приватних організаціях, які мають повноваження на використання дронів. Але у неформальних розмовах виникає такий собі "дрон Шредінгера": в принципі ніхто не забороняє, але є обмеження і вони заважають.

То що ж тут не так?

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У діалектиці це називається "причинно-наслідковий зв’язок". Його дуже чітко можна прослідкувати у старому прислів’ї: "Обпікся на молоці – на воду дутимеш".

Ще кілька років тому, коли дрони стали популярними, їх почали масово використовувати не лише задля роботи, а й для непотрібних розваг та відвертих дурниць, що інколи ставило під загрозу суспільний спокій та добробут громадян. Кілька років ніхто не міг узаконити чи принаймні врегулювати польоти дронів над містами чи якимись певними об’єктами. І ось нарешті в січні 2019 Державна авіаційна служба України опублікувала мапу зон, де введено обмеження на польоти безпілотних повітряних суден.

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Нібито й правильно, але виникли питання з вибірковістю заборонених зон. Не всіх, але багатьох.

Ну гаразд, в Україні не так розвинене використання безпілотних літальних апаратів, дронів, щоб суспільство якось масово обурювалося. Зрештою, у всьому повинен бути порядок.

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Але ж тут – ситуація змінилася. І разом з пандемією в Україну прийшла потреба у використанні дронів для попередження громадян, температурного скрінінгу, спостереження і таке інше. І чому цього ніхто не робив? Та тому, що, знову ж таки, – заборона польотів над певними зонами. І проблема в тому, що ці зони розташовані так, що ненароком "пролітаючи", можна якось залетіти в ту чи іншу, а потім проблеми виникнуть, пояснення, штрафи… Зрештою, ніхто не захотів (як мені відомо) йти до чиновників та добиватися дозволів, доводити необхідність використання БПЛА у тому обсязі, в якому можна було і треба.

Адже основний пункт заборон це те, що польоти не виконуються над скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови. А в умовах самоїзоляції якраз людям у містах зі щільною забудовою і можна було би допомагати. Літнім людям, хворим, самотнім – доставляти ліки, спостерігати за безпекою споруд.

До речі, питання безпеки та польотів БПЛА над об’єктами інфраструктури в період жорсткого карантину – теж відкрите. Адже можна було б дуже швидко виокремити організації, які цим займаються, та задіяти їх.

Добре, що хвиля карантину минула. І використання БПЛА в умовах пандемії нібито вже не потрібне. Але. Ось тут виникає питання іншого порядку. За час самоізоляції виникло багато інших питань та потреб, де могли би використовуватись дрони. Адже, наприклад, злочинність, зокрема крадії та браконьєри, і не думали самоізольовуватись. І доки всі свідомі громадяни сиділи вдома, зловмисники розвідували місця для незаконного лову, полювання, рубки лісів, добування надр….

І це стало величезною проблемою. Бо там, де зникає "пильність суспільства", потрібна пильність нового порядку – за допомогою високих технологій.

До речі про технології. Станом на сьогодні побутові дрони із простими веб-камерами продаються у майже будь-якому гіпермаркеті і навіть не електроніки, а серед простих побутових речей за ціною двох каструль. Тому, я певен, скоро нас чекає ще більший бум дронів. А от час, коли можна було випрацювати гнучкість у законодавчому полі та відпрацювати механізм контролю за використанням БПЛА, втрачається.

Сподіваюсь, що повністю його втрачено не буде. Адже колись велосипеди теж не вважалися повноцінним засобом, що є учасником дорожнього руху. А зараз зовсім навпаки.

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