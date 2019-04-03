Вадим Гуцул керівник Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області

Насилля на роботі: яке покарання загрожує колегам-агресорам?

Насилля на роботі: яке покарання загрожує колегам-агресорам? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a5/17a/5ca4a517aa233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a5/17a/5ca4a517aa233.jpg 2019-04-03T15:27:00+03:00 Вадим Гуцул

Наразі інформаційний простір переповнений порадами про те, як захистити свою дитину від цькування у школі. Про це не чув хіба що лінивий. Однак, постає логічне питання, а чи знають самі дорослі, як діяти їм, коли щоденний похід на роботу перетворюється для них на фільм жахів?

У Європі випадки насилля на роботі закінчуються досить плачевно, причому збитки несуть як державні установи, так і приватні фірми. А все тому, що тиск на працівників, як стверджують експерти, гальмує робочий процес. Як приклад, у Німеччині фіксована шкода від психологічного терору коштує середньостатистичній компанії від 25 до 75 тисяч євро. А ось звільнення німців через тиранію на робочому місці обходиться тамтешній економіці в 50 млн євро на рік.

Цифри вражають. Українцям є що перейняти. І перші кроки в напрямі протидії насильству на роботі вже зроблені: у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект №10118.

Чому це важливо? По-перше, за умови його прийняття, на законодавчому рівні з’явиться офіційне трактування терміну "мобінг". Це означає, що під цькуванням на робочому місці буде розумітися психологічне, фізичне чи економічне насильство серед учасників трудових відносин, яке застосовується з метою приниження людської гідності працівників та створення напруженої й ворожої атмосфери в колективі, що примушує жертву тиранії, врешті-решт, змінити місце роботи.

Окрім цього, у законопроекті визначені типові ознаки цькування працівників. Йдеться про такі фактори, як

• систематичність:

• наявність кількох сторін: кривдників, потерпілих і в деяких ситуаціях спостерігачів;

• психічна або фізична шкода, нанесена жертві;

• соціальна ізоляція потерпілого та інше.

Ключовим моментом є те, що кривдникам їх образи просто так з рук не минуть. За мобінг на робочому місці, згідно законопроекту, потрібно буде нести адміністративну відповідальність. Йдеться про сплату штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або виконання громадських робіт від 20 до 40 годин. Таке покарання передбачене як для працівників установи, так і для її керівника, якщо той дозволяє собі знущатися над підлеглими.

Якщо ж цькування повториться, а агресор не перегляне свою поведінку, розмір штрафу або термін виконання громадських робіт автоматично збільшиться. Так, сума може варіюватися від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, а підмітання вулиць, до прикладу, затягнутися до 60 годин.

Нести відповідальність доведеться не тільки за активний мобінг на роботі, а й за його пасивну форму. Це означає, що якщо власник підприємства просто спостерігатиме за насиллям і не повідомить про інцидент поліцію, за свідоме ігнорування цього ганебного явища також доведеться поплатитися. Знову ж таки потрібно буде платити штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або ж погоджуватися на виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

До речі, буквально два тижні тому був зареєстрований ще один досить схожий законопроект №11018-2, який відрізняється від попереднього збільшеними сумами штрафів і подовженими термінами громадських робіт. Окрім цього, у ньому визначено покарання для тих, хто полюбляє знущатися над одинокими батьками підлітків віком до 14 років, вагітними жінками, учасниками бойових дій, внутрішньо переміщеними особами або колегами передпенсійного та пенсійного віку.

З прийняттям законопроекту, звичка цькувати колег на роботі може мати досить серйозні наслідки для кривдників. До того ж бажання самоствердитися за рахунок інших важко назвати вигідним і з фінансової точки зору. Тож задумайтеся, а чи не кривдите ви людей, із якими працюєте пліч-о-пліч? Якщо так, варто зупинитися, тому що будь-яке зло рано чи пізно буде покаране.

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