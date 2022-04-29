Украине нужен каждый, кто работает ради Победы

Я пишу этот текст в светлый день Пасхи. Праздник изуродован ужасными военными преступлениями, которые совершают решисты в нашей стране. Ровно два месяца назад началось полномасштабное вторжение России в Украину.

В первые дни войны общество максимально сплотилось. Стало четко и просто: напавший на тебя с оружием – враг. Тот, кто рядом – друг. Не было больше правых и левых, таких или не таких. Всех объединила внешняя угроза.

Но этого объединения хватило на месяц. Вернулись политические игры, сплетни, склоки. Вспомнились старые обиды. Кто-то захотел свести старые счета.

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Я уверен, что тот, кто сейчас начинает вспоминать прошлое, навешивать ярлыки, делить на правильных и неправильных – работает на раздел общества, а значит, на врага.

Сейчас допустимо только единственное разделение – на свой/чужой. Свой – если делаешь на своем месте то, что приближает нас к Победе. Чужой, если тебе "не все однозначно и виноваты обе стороны".

Лично для меня все более, чем однозначно:

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путин – мерзавец и военный преступник

россия – страна террорист

россияне – враги и "нам больше не надо поговорить"

Украина – независимое суверенное государство, с частью оккупированных территорий, которые мы обязательно вернем.

Наш вектор – европейский. Украина слишком дорого заплатила, отрываясь от "советской семьи". Тот, кто подвергает сомнению эти аксиомы – провокатор и враг.

А еще, думаю, правильно переименовать все, что связано с совком. Удалить из школьной программы пушкиных и толстых. Убрать с улиц памятники советской эры. Вопросы языка надо снять с повестки дня: дома говорим на любом, публично – только на украинском (кроме особых обстоятельств). Даже религиозные праздники следует отмечать вместе с западным миром.

P.S. В настоящее время Украине нужен каждый, кто работает для Победы. Каждый! От солдата ВСУ на передовой до гражданского в глубоком тылу, от бойца ТРО на блокпосту до айтишника, выехавшего за пределы Украины, но продолжающего передавать деньги на фронт. От волонтера до менеджера АЗС, от депутата к телеведущему, от парикмахера к преподавателю вуза.

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А выяснение отношений и сведение счетов давайте оставим на потом. Потом… После Нашей Победы.