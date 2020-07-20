День Икс для зеленой энергетики

Верховная Рада завершила свою плановую работу. Но не рассмотренным остался один из самых главных вопросов последнего года. Фактически ради него во вторник созывают парламент на дополнительный рабочий день. И он станет днем, когда решится судьба украинской зеленой энергетики.

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Рада будет голосовать за правительственный законопроект № 3658 – тот самый, который снижает "зеленый тариф". Его принятия очень ждут Кабмин и предприятия зеленой энергетики. Долгие месяцы чиновники и инвесторы встречались, чтобы найти компромисс. И все-таки нашли – месяц назад. Подписали Меморандум, который и лег в основу законопроекта. Теперь закон должен стать дорожной картой и для правительства, и для сотен людей, которые вложили деньги в ветровую и солнечную энергетику Украины.

Казалось бы, эта длинная и очень непростая история должна закончиться мирно и просто. Но, увы, сегодня в этом есть сомнения. В парламенте нашлись силы, препятствующие принятию правительственного законопроекта. За последние несколько дней они подали… больше тысячи правок в законопроект. Предполагая, что ВРУ просто физически не успеет их рассмотреть до окончания работы. Показательно, что среди авторов правок – народные депутаты, которые в свое время протащили через парламент скандальные изменения к закону об атомной энергии. После этого стало возможным импортировать электроэнергию из РФ.

На кону стоит многое. Во-первых, инвестиционный имидж Украины, как страны, в которую можно вкладывать деньги. Более 600 инвесторов, большинство из которых – иностранные, поверили нам и вложили в развитие зеленой энергетики около 8 млрд евро. И это даже несмотря на военные действия, которые все еще продолжаются в Украине.

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Второе ужасающее последствие провала закона – это усиление энергокризиса. И это ощутит на себе каждый человек. Если законопроект № 3658 не будет принят, уже спустя месяц потери бюджета составят более 1 млрд грн.

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Несмотря на происки антиукраинских лоббистов, я надеюсь, что решение будет принято правильное. За зеленой энергетикой будущее, и это будущее украинский парламент должен защитить. Тем более, что в прошлом году "зеленка" принесла в бюджет около 20 млрд грн налоговых отчислений. Больше, чем другие виды энергетики. Таким образом, спасение зеленой энергетики – вопрос экономической безопасности Украины.

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