Как потерять государственный миллиард с помощью одного документа

Нардеп Анна Скороход заблокировала подписание закона о "зеленом" тарифе. Ее внезапное постановление об отмене голосования – настоящая медвежья услуга для страны и энергетики. Ведь теперь парламент обязан рассмотреть это постановление, а до этого – не может передать законопроект на подписание президента.

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Следующая сессия Верховной Рады стартует лишь в сентябре, то есть до этого времени долгожданный и важный законопроект про развитие чистой энергетики… просто ложится на полку. Есть шанс, что в августе парламент соберется на внеочередную сессию, но нет уверенности, что этот вопрос внесут в повестку дня. Значит, его реализация откладывается на неопределенный термин.

Это затягивание – не просто формальность. Постановление Анны Скороход необходимо как можно скорее рассмотреть и отклонить. Мы не имеем права срывать договоренности правительства с инвесторами в зеленую энергетику. Они вложили немалые деньги в нашу экономику, несмотря на все риски, несмотря на войну. Украине очень тяжело дался компромисс с инвесторами, а его нарушение чревато многомиллионными исками. Как после этого мы вообще будем выглядеть на международной арене? С Украиной просто никто не захочет иметь дело.

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Я уверена, что на ближайшем заседании – когда бы оно ни было – мы отклоним постановление Анны Скороход, после чего Дмитрий Разумков сможет передать закон на подпись президенту. Но уже понятно: если это случится лишь в сентябре, только в августе страна потеряет миллиард гривен за счет высоких зеленых тарифов для производителей.

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