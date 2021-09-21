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Виктория Гриб

Возможен ли в Украине срыв отопительного сезона?

Виктория Гриб

народный депутат Украины

21 сентября, 11:21
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Как взлет цен на газ в Европе отразится на украинском потребителе? Повторится ли дефицит угля на ТЭС? Так как моя "личка" в Фейсбуке под завязку забита схожими вопросами, а ответить каждому я не смогу чисто физически, постараюсь максимально кратко и объективно ответить на них здесь.

Начнем с угля. В прошлом году украинская энергосистема действительно оказалась на грани кризиса из-за нехватки угля на электростанциях. В январе запасы черного золота на ТЭС достигли рекордного минимума. В подобной ситуации сбалансировать энергосистему можно либо за счет перехода на сжигание газа, либо за счет отключения потребителей, либо за счет импорта, который в долгосрочной перспективе угробит всю отечественную генерацию. То есть, все три абсолютно неприемлемы.

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В этом году Украина учла косяки предыдущего отопительного сезона. И только благодаря усилиям энергетиков с каждой неделей заполняемость угольных складов увеличивается. На электростанциях ведутся необходимые ремонтно-подготовительные работы. К примеру, частные энергокомпании вкладывают в ремонты блоков ТЭС, оборудования, зданий и сооружений станций миллиарды гривен. Это важно для надежной и бесперебойной работы в период отопительного сезона. Знаю, что, например, до конца года планируется провести еще четыре ремонта блоков на Кураховской, Луганской, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС.

С начала сентября запасы угля на складах ТЭС выросли на целых 14%. Во многом – благодаря импорту. Вообще бы многие проблемы отпали, если бы Украина продолжала инвестировать в угольную отрасль, закладывать новые лавы. Это именно то, чего я добиваюсь в Раде. Поэтому крайне важно сегодня пересмотреть госбюджет и выделить дополнительные 2,4 миллиарда на нужды угольщиков. А вот на следующий год в графе "угольная отрасль" должна стоять цифра на уровне 10 миллиардов. Это тот необсуждаемый минимум, который позволит чувствовать себя уверенно, успешно пройти холода и отопительный период.

Теперь что касается газа. Стоимость голубого топлива на европейском рынке по-прежнему бьет исторические рекорды. Тысяча кубов на бирже ICE Futures торгуются по цене 855 долл. Главный фактор роста – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении.

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Как это отразится на рядовых украинцах?

На прошлой неделе премьер Шмыгаль заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужны населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет.

В Кабмине утверждают, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наивысшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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Так-то оно так, но если зима будет аномально холодной, коммунальщики могут превысить спущенные лимиты, что очень больно ударит по их доходам. А это значит, что компенсировать убытки и разницу в тарифах снова придется за счет бюджета.

А что делать промышленности, бизнесу? Рост тарифов – это удар по себестоимости продукции и снижение конкурентоспособности. Учитывая, что у нас нет долгосрочных контрактов, а газ мы покупаем не напрямую у "Газпрома", а у европейских поставщиков, то спотовые цены еще долго будут нашей головной болью.

Безусловно, грядущий отопительный сезон, как и все предыдущие, Украина пройдет не в последнюю очередь благодаря героическим усилиям украинских шахтеров и энергетиков. А вот легко или с трудностями – это будет зависеть от множества факторов – как внешних, так и внутренних.

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